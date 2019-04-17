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5招手機攝影構圖法 拍出趣味兒童寫真

2019-04-17 19:07梅問題

現在智慧型手機的價格愈來愈高，甚至都比一台單眼相機還要來的貴，且現在每隻手機，也都不斷的強調相機的功能，因此現在透過手機攝影，也能拍出優質的照片，再加上手機輕巧好操控，沒有複雜的設定，讓人更可以專注的拍照與構圖。

每人換手機的重點都不同，但梅干最初換iPhone XS時，最主要的目的很簡單，就只單純有景深與隨手就能記錄小梅干的大小事，由於手機的操控單純，再加上鏡頭焦也固定，因此當在拍照時，就只剩畫面的呈現，所以梅干就把這陣子用iPhone XS拍攝小梅干的照片，作了些整理與分類，透過梅干最常使用的5招構圖法，來進行拍攝，因此想知道如何用手機拍出漂亮的兒童寫真照，現在也一塊來看看囉！

這邊手機梅干以Phone XS為例，首先將手的拍攝模式設為人像，接著再點右上方的 f 圖示。

將光圈設在「5.6~6.3」之間，景深較為自然，同時再把燈光模式設為「攝影棚燈光」，接下來就可以開始拍囉！

一、引導線構圖法

透過後方建築物或是山景，將畫面進行分割，產生出視覺的引導效果，透過這個夾角，可讓視覺重心停留在小朋友身上。

二、傾斜水平線構圖法

相信有看過攝影構圖書的朋友，在書中一定會再三強調，水平線不可歪，但這邊請各位試著傾斜看看，會讓畫面產生律動感。

三、大小構圖法

透過大、小的關係，來將主角襯脫出來，同時也能知道景物的比例關係，同時也只取局部就好，可營造出可愛鬥趣的畫面。

分享

四、遠近構圖法

透過一遠一近，除了能帶出空間感，同時還能帶出，小朋友奔跑感。

五、顏色對比構圖法

透過顏色的對比，除了讓畫面看起來更有變化性外，再來就是更能將小朋友突顯出來，以上這五招是梅干平常最常使用到的，其實構圖法則並不難，只要忘的愈多，就能拍的愈不一樣，以下梅干就分享一下，平常所用手機所拍的照片囉！

#1

#2

#3

《原文刊登於梅問題教學網，由梅干撰寫，聯合新聞網獲權轉載。》

攝影

梅問題

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