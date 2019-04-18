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德誼數位宣布三大有感服務 新款iPad Air與iPad mini開放預購

2019-04-18 20:00楊又肇

配合母親節活動，德誼數位宣布推出「一站有感、專業有感、貼心有感」全新三大有感服務，預計在全台46個德誼數位據點提供最貼近消費者的蘋果顧問服務，同時也宣布開放預購新款iPad Air與iPad mini

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配合母親節檔期，德誼數位祭出購買指定款手機殼即加贈日本lululun面膜，而MacBook則可加乘百貨優惠，以及門號與舊機換新機折抵優惠，鑑價折抵最高可折抵25000元，最高可省超過2萬元。另外，配合指定方案除了加增Apple Watch，更額外贈送復仇者聯盟周邊。

徳誼數位總經理趙憶南表示，德誼始終堅持最貼近消費者需求，為了更進一步提升服務，此次推出三大有感服務將在徳誼數位所有門市可以一站式服務滿足一切需求，專業有感服務則提供消費在德誼數位均可獲得與蘋果原廠同級服務，同時在全台德誼數位門市也提供舊機回收多台抵一台新機服務，配合百貨更享有母親節檔期多重優惠回饋，減低購買新機負擔。

而在售後服務上，德誼數位也在全台三間門市提供預約制現場與線上一對一教學服務，提供21種免費課程及原廠講師授課。

在此次徳誼數位母親節優惠方案中，將包含購買指定Mac筆電即贈Magic Mouse 2和Moshi電腦保護殼，購買Mac筆電加購AppleCare+服務專案，即贈指定電腦包、螢幕保護貼及鍵盤膜。

此外，只要購買AppleCare+服務專案或 DE Care即贈粉絲最哈復仇者聯盟大型滑鼠桌墊，購買指定款手機殼，再贈時下最新日本lululun面膜，除享有門市優惠外，百貨母親節檔期再加碼，在遠東百貨門市檔期還享有刷9大銀行分6期，可享滿萬送500元抵用券，相當於5%優惠回饋。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

母親節面膜

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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