華碩揭曉多款ROG品牌周邊 新款中塔式電競機箱ROG Strix Helios將於台灣市場推出

華碩在稍早於德國舉辦的ROG Convention 2019活動中揭曉諸多ROG品牌周邊商品，其中包含首款配備環境模式 (Ambient Mode)的ROG耳道式主動抗噪耳機，以及支援Qi無線充電技術的ROG Throne Qi耳機架，另外也推出運用三面鋼化玻璃、精緻鋁結構設計，並且預留420mm前散熱器、水冷泵及水箱空間，可相容使用EATX主機板與內建可編程RGB LED、獨家Aura Sync同步燈效的頂級機殼ROG Strix Helios，更針對玩家推出採用100%超輕量尼龍材質的ROG Asymmetry防風外套。而在TUF系列產品中，則分別推出TUF品牌首款電競螢幕TUF Gaming VG32VQ。

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此次公布新品，除了ROG品牌首款中塔式電競機箱ROG Strix Helios確定在台推出，並且以新台幣8990元價格上市，其餘產品則尚未確認具體上市時間與售價。

在ROG耳道式主動抗噪耳機中，主要藉由耳道式耳機設計提供密閉放音的沉浸聆聽感受，並且可透過環境模式 (Ambient Mode)同步傳遞外界聲音，而ROG Throne Qi耳機架則加入Qi無線充電技術，至於此次推出的頂級機殼ROG Strix Helios，則分別配置18組RGB燈號提供客製化調整，另外也支援Aura Sync同步燈效，以及三面鋼化玻璃與精緻鋁結構，提供420mm前散熱器、水冷泵及水箱預留空間。

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在TUF品牌部分，則推出TUF品牌首款電競螢幕TUF Gaming VG32VQ，其中搭載可同時運行Adaptive-Sync和Motion Blur Reduction的ELMB-Sync技術，採用32吋WQHD (2560x1440)的HDR顯示面板設計規格，並且對應144Hz畫面更新率。

而此次同步推出的電競路由器ROG Rapture GT-AC2900，則是對應Wi-Fi 802.11ac連接規格，並且支援Aura Sync同步燈效，另外更是業界首款支援NVIDIA GeForce Now雲端遊戲加速功能的路由器，本身則配置3組外接增益天線，並且內建1組5G頻段天線。

針對玩家推出的ROG Asymmetry防風外套，則是採用100%超輕量尼龍材質，並且提供絕佳親膚性與抗水透氣等特性，另外也提供可將外套反收於其側邊口袋的收納設計。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》