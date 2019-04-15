三星可能準備打造一款「剛柔並濟」的螢幕面板

美國專利與商標局稍早批准三星在2014年提出的一項技術專利，其中描述可讓螢幕面板在特定情況下維持固定硬度，並且能在其他情況下以軟性螢幕特性使用。

(圖／擷自Patently Mobile網站) 分享 facebook

根據相關專利描述，三星此項專利更包含螢幕面板可同時維持固定硬度形式與可凹折特性，意味將可取代目前可凹折手機全面採用軟性螢幕設計的作法，讓螢幕面板可僅在凹折處採軟性設計，其他一般較頻繁操作部位則可採固定硬度形式設計，藉此增加螢幕整體耐用度。

不過，三星目前尚未透露是否已經投入此類螢幕設計，同時也還無法確認三星將以何種方式實現螢幕可在固定硬度與軟性特性之間「切換」。

而要實現此類螢幕應用，包含機身框體、內部電路與電池等元件也必須能配合才能順利實現，例如目前已經對外公布的螢幕可凹折手機，多半還是透過鉸鍊結構設計的轉軸對應螢幕可凹折部位，並非實際讓機身框體在產生形變情況下配合凹折使用模式。

三星要實現此類螢幕設計的話，可能會在螢幕面板材質下更大功夫，或許將會藉由記憶材質特性打造，例如在遇熱情況下會使面板恢復固定硬度，而在降溫之後則可維持原本軟性螢幕特性，但實際設計依然要看三星最終採取模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》