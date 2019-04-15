親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

【重磅快評】境外勢力攏係假？綠互打竟讓蔡賴網軍現形

三星可能準備打造一款「剛柔並濟」的螢幕面板

2019-04-15 08:04楊又肇

美國專利與商標局稍早批准三星在2014年提出的一項技術專利，其中描述可讓螢幕面板在特定情況下維持固定硬度，並且能在其他情況下以軟性螢幕特性使用。

(圖／擷自Patently Mobile網站)
(圖／擷自Patently Mobile網站)
分享

根據相關專利描述，三星此項專利更包含螢幕面板可同時維持固定硬度形式與可凹折特性，意味將可取代目前可凹折手機全面採用軟性螢幕設計的作法，讓螢幕面板可僅在凹折處採軟性設計，其他一般較頻繁操作部位則可採固定硬度形式設計，藉此增加螢幕整體耐用度。

不過，三星目前尚未透露是否已經投入此類螢幕設計，同時也還無法確認三星將以何種方式實現螢幕可在固定硬度與軟性特性之間「切換」。

而要實現此類螢幕應用，包含機身框體、內部電路與電池等元件也必須能配合才能順利實現，例如目前已經對外公布的螢幕可凹折手機，多半還是透過鉸鍊結構設計的轉軸對應螢幕可凹折部位，並非實際讓機身框體在產生形變情況下配合凹折使用模式。

三星要實現此類螢幕設計的話，可能會在螢幕面板材質下更大功夫，或許將會藉由記憶材質特性打造，例如在遇熱情況下會使面板恢復固定硬度，而在降溫之後則可維持原本軟性螢幕特性，但實際設計依然要看三星最終採取模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

專利三星可凹折手機螢幕

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

華為將以新款MateBook E加入常時連網筆電產品競爭

2019-04-15 08:00

消息指稱微軟已經完成打造使用高通處理器的Surface Pro

2019-04-13 18:24

宏碁Helios 700是一款鍵盤可滑動對應自然操作角度、提昇散熱表現的電競筆電

2019-04-12 09:19

宏碁打造全新ConceptD品牌 針對創作者需求打造效能為主的PC產品

2019-04-12 09:18

宏碁推出43吋的電競螢幕 同時更新諸多電競周邊與既有系列

2019-04-12 09:18

著重性價比與輕巧使用特性 VAIO新系列筆電、2 in 1裝置登台

2019-04-11 06:21

Sony針對攝影專業人員 推出兩款強固型外接儲存裝置

2019-04-11 06:21

手機鏡頭越多越好？5顆鏡頭的Nokia 9 PureView究竟怎麼拍

2019-04-10 12:02

Razer更新影像擷取盒 新款Ripsaw HD終於支援4K畫質直播

2019-04-10 08:59

AMD揭曉針對商用的行動版處理器Ryzen Pro 3000系列 率先與HP、聯想合作

2019-04-10 08:58

進軍超算、人工智慧應用領域 高通打造Cloud AI 100系列加速處理器

2019-04-10 08:58

平價款RTX筆電 入門玩家好選擇

2019-04-09 14:39

電競NB頂尖對決 微星與華碩旗艦新機瞄準重度玩家

2019-04-09 14:39

周興哲資深果粉 新MV全程用iPhone拍

2019-04-09 14:02

羅技針對開放工作環境使用需求 打造降噪全罩無線耳機

2019-04-09 09:25

LINE對話長截圖密技超實用！iOS用戶趕快更新

2019-04-09 01:04

Apple Watch神偵測！他預先叫救護車 隨後真昏厥

2019-04-08 20:13

智慧手表也搞怪 Fitbit推Bitmoji虛擬人偶激勵你健身

2019-04-08 17:49

金馬奇幻影展暖身 friDay影音精選影展片免費看到嗨

2019-04-08 16:48

Google證實開始在Android TV測試全新廣告欄位

2019-04-08 15:42

Panasonic揭曉新款錄影相機Lumix DC-G95 支援4K、V-Log L格式

2019-04-08 15:39

動手玩／MOFT筆電支架以15°與25°兩種使用角度輕鬆對應不同需求

2019-04-08 15:37

傳亞馬遜也將推出整合Alexa數位助理服務的真無線耳機

2019-04-07 18:29

衝突升級？Netflix宣布停用iOS版AirPlay功能

2019-04-07 17:17

Netflix：短期沒有計畫進軍中國

2019-04-07 17:10

對蘋果說不 Netflix坐擁海量原創作品沒在怕

2019-04-07 17:10

繁中介面登場！買樂天Kobo電子書閱讀器送最高千元購書金

2019-04-07 15:53

智慧表玩配色 Garmin「硬似坦克」系列掀潮流軍風

2019-04-07 15:11

Apple Music美國付費訂戶超越Spotify

2019-04-06 16:58

真的嗎？WSJ說Apple Music在美用戶超越Spotify

2019-04-06 16:50

新款Powerbeats Pro 換上H1晶片、搭配支援快充的充電收納盒

2019-04-06 09:55

三星宣布量產旗下符合3GPP規範的5G連網晶片Exynos M5100

2019-04-06 09:54

Intel第二代Intel Xeon系列可擴充處理器 擴展資料中心佈署效能

2019-04-04 07:01

Intel將10nm製程帶進針對資料中心打造的Agilex FPGA架構設計

2019-04-04 07:00

逛街手機沒電怎麼辦？東京街頭出現免費充電自動販賣機

2019-04-03 22:22

要不要升級成AirPods 2？ 幾個原因分析給你聽

2019-04-03 17:20

可幫AirPods補充電力 分析師指出新iPhone將搭載雙向無線充電

2019-04-03 13:05

Valve自有虛擬實境戴裝置「Index」外觀曝光 預計6月中旬出貨

2019-04-03 12:46

聽音樂不孤單 Spotify推Premium Duo雙人共享

2019-04-02 19:10
看更多

熱門文章

原因不明！臉書、IG全球大當機

2019-04-14 19:02

臉書、IG、Whatsapp 全球大當機

2019-04-14 19:04

臉書全球大當機 上萬用戶受影響

2019-04-14 21:38

臉書IG當機2個多小時 晚間陸續恢復

2019-04-14 22:49

三星可能準備打造一款「剛柔並濟」的螢幕面板

2019-04-15 08:04

華為將以新款MateBook E加入常時連網筆電產品競爭

2019-04-15 08:00

蘋果開始測試二次以上付款確認流程 避免誘騙訂閱或意外購買情況發生

2019-04-15 08:01

迪士尼公布串流影片服務 Disney+ App 將於11月推出 每月 6.99美元

2019-04-15 08:01

Sony針對玩家更改個人PlayStation Network帳號名稱公布更多注意事項

2019-04-15 07:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top