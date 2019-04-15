華為將以新款MateBook E加入常時連網筆電產品競爭

今年在MWC 2019期間揭曉新款MateBook E 2019年款之後，華為在稍早於中國深圳舉辦的第七屆電子信息博覽會 (CITE 2019)期間，則是悄悄展示以Windows on Snapdragon形式設計版本，顯然也即將投入常時連網筆電產品競爭。

(圖／擷自notebookitalia網站) 分享 facebook

在以Windows on Snapdragon形式設計版本MateBook E 2019年款中，採用的是Qualcomm Snapdragon 850處理器，另外則搭配4GB或8GB LPDDR4x記憶體，以及128GB或256GB儲存容量，螢幕則維持採用12吋、2160 x 1440規格，主要連接埠則採用USB-C規格，同樣支援電池快充，以及華為在今年MWC 2019期間介紹的Share OneHop文件快速分享功能 (但僅限與搭配華為手機使用)。

分別搭載LTE SIM卡實體插槽，同時也能透過eSIM形式連網，另外也搭配802.11ac Wi-Fi與藍牙4.1無線連接規格，並且搭載500萬畫素視訊鏡頭與1300萬畫素主相機，而聲音部分則搭載杜比全景聲與3.5mm耳機孔，電池規格則為36.3Wh，約可對應20小時連續使用時間，在一般情況下則可維持一週輕量使用，或是長達一個月的待機時間。

目前暫時還無法確認華為預計何時準備推出此版本的MateBook E 2019年款，同時也尚未公布具體售價，但預期華為接下來也會加入長時連網筆電產品市場發展，並且與華為、聯想、三星、HP在內廠商競爭。

另一方面，在Qualcomm預計今年下半年準備推出Snapdragon 8cx處理器，或許也意外華為也可能推出搭載新款處理器的常時連網筆電產品。

(圖／擷自notebookitalia網站) 分享 facebook

(圖／擷自notebookitalia網站) 分享 facebook

(圖／擷自notebookitalia網站) 分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》