親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

【重磅快評】境外勢力攏係假？綠互打竟讓蔡賴網軍現形

華為將以新款MateBook E加入常時連網筆電產品競爭

2019-04-15 08:00楊又肇

今年在MWC 2019期間揭曉新款MateBook E 2019年款之後，華為在稍早於中國深圳舉辦的第七屆電子信息博覽會 (CITE 2019)期間，則是悄悄展示以Windows on Snapdragon形式設計版本，顯然也即將投入常時連網筆電產品競爭。

(圖／擷自notebookitalia網站)
(圖／擷自notebookitalia網站)
分享

在以Windows on Snapdragon形式設計版本MateBook E 2019年款中，採用的是Qualcomm Snapdragon 850處理器，另外則搭配4GB或8GB LPDDR4x記憶體，以及128GB或256GB儲存容量，螢幕則維持採用12吋、2160 x 1440規格，主要連接埠則採用USB-C規格，同樣支援電池快充，以及華為在今年MWC 2019期間介紹的Share OneHop文件快速分享功能 (但僅限與搭配華為手機使用)。

分別搭載LTE SIM卡實體插槽，同時也能透過eSIM形式連網，另外也搭配802.11ac Wi-Fi與藍牙4.1無線連接規格，並且搭載500萬畫素視訊鏡頭與1300萬畫素主相機，而聲音部分則搭載杜比全景聲與3.5mm耳機孔，電池規格則為36.3Wh，約可對應20小時連續使用時間，在一般情況下則可維持一週輕量使用，或是長達一個月的待機時間。

目前暫時還無法確認華為預計何時準備推出此版本的MateBook E 2019年款，同時也尚未公布具體售價，但預期華為接下來也會加入長時連網筆電產品市場發展，並且與華為、聯想、三星、HP在內廠商競爭。

另一方面，在Qualcomm預計今年下半年準備推出Snapdragon 8cx處理器，或許也意外華為也可能推出搭載新款處理器的常時連網筆電產品。

(圖／擷自notebookitalia網站)
(圖／擷自notebookitalia網站)
分享

(圖／擷自notebookitalia網站)
(圖／擷自notebookitalia網站)
分享

(圖／擷自notebookitalia網站)
(圖／擷自notebookitalia網站)
分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

華為筆電

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

三星可能準備打造一款「剛柔並濟」的螢幕面板

2019-04-15 08:04

消息指稱微軟已經完成打造使用高通處理器的Surface Pro

2019-04-13 18:24

宏碁Helios 700是一款鍵盤可滑動對應自然操作角度、提昇散熱表現的電競筆電

2019-04-12 09:19

宏碁打造全新ConceptD品牌 針對創作者需求打造效能為主的PC產品

2019-04-12 09:18

宏碁推出43吋的電競螢幕 同時更新諸多電競周邊與既有系列

2019-04-12 09:18

著重性價比與輕巧使用特性 VAIO新系列筆電、2 in 1裝置登台

2019-04-11 06:21

Sony針對攝影專業人員 推出兩款強固型外接儲存裝置

2019-04-11 06:21

手機鏡頭越多越好？5顆鏡頭的Nokia 9 PureView究竟怎麼拍

2019-04-10 12:02

Razer更新影像擷取盒 新款Ripsaw HD終於支援4K畫質直播

2019-04-10 08:59

AMD揭曉針對商用的行動版處理器Ryzen Pro 3000系列 率先與HP、聯想合作

2019-04-10 08:58

進軍超算、人工智慧應用領域 高通打造Cloud AI 100系列加速處理器

2019-04-10 08:58

平價款RTX筆電 入門玩家好選擇

2019-04-09 14:39

電競NB頂尖對決 微星與華碩旗艦新機瞄準重度玩家

2019-04-09 14:39

周興哲資深果粉 新MV全程用iPhone拍

2019-04-09 14:02

羅技針對開放工作環境使用需求 打造降噪全罩無線耳機

2019-04-09 09:25

LINE對話長截圖密技超實用！iOS用戶趕快更新

2019-04-09 01:04

Apple Watch神偵測！他預先叫救護車 隨後真昏厥

2019-04-08 20:13

智慧手表也搞怪 Fitbit推Bitmoji虛擬人偶激勵你健身

2019-04-08 17:49

金馬奇幻影展暖身 friDay影音精選影展片免費看到嗨

2019-04-08 16:48

Google證實開始在Android TV測試全新廣告欄位

2019-04-08 15:42

Panasonic揭曉新款錄影相機Lumix DC-G95 支援4K、V-Log L格式

2019-04-08 15:39

動手玩／MOFT筆電支架以15°與25°兩種使用角度輕鬆對應不同需求

2019-04-08 15:37

傳亞馬遜也將推出整合Alexa數位助理服務的真無線耳機

2019-04-07 18:29

衝突升級？Netflix宣布停用iOS版AirPlay功能

2019-04-07 17:17

Netflix：短期沒有計畫進軍中國

2019-04-07 17:10

對蘋果說不 Netflix坐擁海量原創作品沒在怕

2019-04-07 17:10

繁中介面登場！買樂天Kobo電子書閱讀器送最高千元購書金

2019-04-07 15:53

智慧表玩配色 Garmin「硬似坦克」系列掀潮流軍風

2019-04-07 15:11

Apple Music美國付費訂戶超越Spotify

2019-04-06 16:58

真的嗎？WSJ說Apple Music在美用戶超越Spotify

2019-04-06 16:50

新款Powerbeats Pro 換上H1晶片、搭配支援快充的充電收納盒

2019-04-06 09:55

三星宣布量產旗下符合3GPP規範的5G連網晶片Exynos M5100

2019-04-06 09:54

Intel第二代Intel Xeon系列可擴充處理器 擴展資料中心佈署效能

2019-04-04 07:01

Intel將10nm製程帶進針對資料中心打造的Agilex FPGA架構設計

2019-04-04 07:00

逛街手機沒電怎麼辦？東京街頭出現免費充電自動販賣機

2019-04-03 22:22

要不要升級成AirPods 2？ 幾個原因分析給你聽

2019-04-03 17:20

可幫AirPods補充電力 分析師指出新iPhone將搭載雙向無線充電

2019-04-03 13:05

Valve自有虛擬實境戴裝置「Index」外觀曝光 預計6月中旬出貨

2019-04-03 12:46

聽音樂不孤單 Spotify推Premium Duo雙人共享

2019-04-02 19:10
看更多

熱門文章

原因不明！臉書、IG全球大當機

2019-04-14 19:02

臉書、IG、Whatsapp 全球大當機

2019-04-14 19:04

臉書全球大當機 上萬用戶受影響

2019-04-14 21:38

臉書IG當機2個多小時 晚間陸續恢復

2019-04-14 22:49

三星可能準備打造一款「剛柔並濟」的螢幕面板

2019-04-15 08:04

華為將以新款MateBook E加入常時連網筆電產品競爭

2019-04-15 08:00

蘋果開始測試二次以上付款確認流程 避免誘騙訂閱或意外購買情況發生

2019-04-15 08:01

迪士尼公布串流影片服務 Disney+ App 將於11月推出 每月 6.99美元

2019-04-15 08:01

Sony針對玩家更改個人PlayStation Network帳號名稱公布更多注意事項

2019-04-15 07:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top