消息指稱微軟已經完成打造使用高通處理器的Surface Pro

就在Mozilla公布對外開放測試原生支援Arm 64位元架構的Firefox瀏覽器消息後，相關消息更進一步透露微軟曾經計畫在去年推出的Surface Go採用Qualcomm處理器，但因為Intel極力爭取之下，才更換成後來採用的Pentium Gold處理器。另外，相關消息更指出微軟其實已經打造採用Qualcomm處理器的Surface Pro機種，但目前似乎尚未有使其成為上市產品計畫。

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由於微軟與Qualcomm已經在Always Connected PC有相當程度合作，加上今年Qualcomm也準備推出運算效能可比擬Intel Core i5等級處理器的Snapdragon 8cx處理器，加上先前也與微軟順利改善Windows on Snapdragon平台無法以原生形式執行Win32架構應用程式，僅能以模擬相容作的問題，使得基於Windows on Snapdragon的Always Connected PC可以有更好應用表現。

而依照Thurrott網站作者Brad Sams取得消息，微軟其實已經打造採用Qualcomm處理器的Surface Pro原型設計，雖然並未透露處理器具體規格，但預期就是Qualcomm預計在今年下半年推出的Snapodragon 8cx處理器，讓新款Surface Pro可以發揮Arm架構處理器低耗電、長時間使用，同時運算效能可比Intel Core i5處理器表現的特性，藉此作為Surface Pro系列機種入門產品，對應輕量、長時使用需求。

不過，微軟目前並未透露是否準備以Qualcomm處理器推出新款Surface Pro機種，而Brad Sams引述消息也未提及相關產品可能上市時間。

另一方面，消息來源更透露微軟去年推出採用Intel Pentium Gold處理器的Surface Go，原本有意採用Qualcomm處理器發揮低耗電、長時間隨身攜帶使用特性，但考量當時尚未解決Windows on Snapdragon無法原生執行Win32架構應用程式，以及Intel極力爭取合作情況下，後來才改為採用Intel處理器設計。

除了微軟，先前包含蘋果其實也都有傳出準備將原本採用的Intel處理器設計，更改為Arm架構處理器規格，以利延伸PC產品整體使用時間，同時也藉由目前Arm架構處理器運算效能對應足夠運作使用需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》