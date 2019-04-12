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宏碁Helios 700是一款鍵盤可滑動對應自然操作角度、提昇散熱表現的電競筆電

2019-04-12 09:19楊又肇

宏碁宣布推出全新Predator Helios電競筆電，其中在Helios 700搭載HyperDrift可滑動式鍵盤設計，讓使用者可在筆電螢幕上掀開啟時，將可滑動式鍵盤往下拉，即可增加筆電整體散熱表現，同時也能讓鍵盤更靠近使用者，並且符合更自然的使用角度，而Helios 300則設定為中階電競筆電定位，主要滿足眾多遊戲玩家使用需求。

Helios 700
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除了在Helios 700搭載HyperDrift可滑動式鍵盤，讓鍵盤能透過滑動下拉提供更好使用距離與角度，同時也能讓筆電有更好散熱表現，另外在鍵盤部分更搭載單鍵RGB光效、防鬼鍵與近類比的MagForce WASD按鍵設計，透過可調整壓力識別效果，讓玩家可精準操作。

而在Precision TouchPad精準觸控板，除了提供精準觸控操作表現，更可藉由兩組獨立滑鼠按鍵對應準確的左右鍵點擊操作。另外在系統操作更可藉由Turbo快捷鍵啟動超頻功能，或是透過全新PredatorSense快捷鍵快速取得處理器及顯示晶片溫度資訊、風扇控制，或是控制RGB燈光效果等。

Helios 700
Helios 700
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硬體規格則分別搭載Intel第9代Core i9處理器、NVIDIA GeForce RTX 2080或2070顯示卡、高達64GB DDR4記憶體，以及Killer DoubleShot Pro、Killer Wi-Fi 6 AX 1650與E3000有線及無線連網介面，約比先前機種提昇4倍連網速度，而17吋螢幕也對應NVIDIA G-SYNC技術與144Hz更新率、3毫秒反應速度的低延遲表現。

另外，針對主流遊戲玩家打造的Predator Helios 300，則是以NVIDIA Max-Q設計，採用NVIDIA GeForce RTX 2070顯示卡、最高可搭載Intel第9代Core i7處理器、高達32GB DDR4 2666MHz記憶體，以及最多兩個以RAID 0配置的PCIe NVMe固態硬碟，另外也支援Turbo鍵超頻與Killer DoubleShot Pro快速無延遲連線，Full HD解析度的IPS螢幕則區分15.6吋或17.3吋兩種規格。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

電競筆電宏碁

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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