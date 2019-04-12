宏碁打造全新ConceptD品牌 針對創作者需求打造效能為主的PC產品

在此次紐約新品發表會上，宏碁宣布推出全新ConceptD品牌，主要針對龐大創作者使用需求打造，進一步將運算效能結合精緻藝術外觀設計，同時也能藉由強化影像色彩顯示精準、降低整體運作聲噪，讓創作者在使用設備能有更多選擇。

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就宏碁說明，大約有50%比例的PC設備是被應用在內容創作，但在以往的設備選擇通常僅能挑選效能運算有限的輕薄筆電，或是必須仰賴外型粗曠、相對厚重的遊戲筆電，甚至藉由工作站等級設備才能獲取足夠運算效能，同時也可能帶來尖銳、吵雜的系統運作聲。

因此在這次推出ConceptD品牌系列產品中，宏碁針對創作者使用需求重新打造系列筆電、桌機、螢幕，以及包含虛擬實境頭戴顯示器，標榜可在結合純白、消光黑或融合木質等材質的藝術質感設計外觀，融合足夠使用的運算效能，同時也能確保系統運作過程維持安靜的使用體驗，甚至在螢幕設計也強調對應精準色彩準度，讓創作者在影像內容設計能以正確色彩表現。

此外，在效能或使用設計更加入旗下遊戲筆電散熱、連網規格等設計，同時也加上商用筆電質感設計，讓ConceptD品牌系列產品能以不同設計思維呈現。

筆電系列：

在此次推出ConceptD系列筆電中，分別包含ConceptD 9、ConceptD 7，以及ConceptD 5在內設計，其中分別搭載4K UHD IPS Pantone認證顯示器，並且涵蓋100% Adobe RGB色域，顯示器色彩可達Delta E <1的精確度。而筆電採用宏碁第四代AeroBlade 3D風扇設計，讓筆電產生聲噪可維持在40分貝以下，並且維持高效運算與繪圖功能。

ConceptD 9採17.3吋 Ultra HD (3840 x 2160)可翻轉螢幕設計，並且搭配可翻轉的Ezel Aero Hinge邊框設計，讓筆電能對應不同使用模式，同時也能藉由Wacom技術手寫筆對應自然書寫、繪畫等應用功能，運算方面則搭載Intel第9代Core i9處理器、NVIDIA GeForce RTX 2080繪圖卡，發揮足夠影片編輯或3D渲染運算效能，單機操作最高可編輯8K RAW檔案，其他硬體規格則包含可擴充至2666MHz、32GB DDR4記憶體，以及兩個以RAID 0配置的512GB M.2 PCIe NVMe固態硬碟。

另外則包含以NVIDIA Max-Q形式設計的ConceptD 7，對應編輯6K RED影片編輯和渲染，並且維持多工處理使用效能，厚度僅17.9mm，重量則僅有2.1公斤，採用符合PANTOＮE驗證的15.6吋UHD (3840 x 2160)4K IPS螢幕，而以輕薄筆電形式設計的ConceptD 5則搭載Intel第8代Core i7處理器，以及Radeon RX Vega M GL顯示卡，本身則採用鎂鋁合金打造機身上蓋，掌托區域則以鎂鋰合金打造，整體重量只有1.5公斤，厚度僅16.9mm，更以6.22mm窄邊框設計達成80%的顯示佔比。

[caption id="attachment_98261" align="aligncenter" width="1000"] ConceptD 9[/caption]

ConceptD 900、ConceptD 500 分享 facebook

ConceptD 5 分享 facebook

桌機系列：

而在桌機產品方面，內建多達40核心與80執行緒的Intel Xeon Gold 6148雙處理器，以及NVIDIA Quadro RTX 6000專業繪圖卡的ConceptD 900，基本上是以工作站等級桌機形式打造，另外也能藉由12組記憶體插槽對應最高192GB ECC記憶體容量，藉此對應複雜的影像渲染、模擬，或是深度學習等應用，本身則透過六組風扇驅熱，讓系統運作時可以維持穩定，並且降低整體聲噪。

至於ConceptD 500則搭載Intel第9代Core i處理器、NVIDIA Quadro RTX 4000專業繪圖卡，同樣針對高負載工作或多媒體內容創作設計，並且採可擴充與低聲噪設計，在白色機身上方更採用木質頂蓋設計，並且導入Qi無線充電板與壓按彈出的耳機架設計，方便使用者為手機充電或放置耳機。

[caption id="attachment_98264" align="aligncenter" width="1024"] ConceptD 900、ConceptD 500[/caption]

螢幕與虛擬實境頭戴顯示器：

除了打造筆電與桌機產品，宏碁在ConceptD品牌系列也推出包含32吋4K UHD螢幕ConceptD CM7321K，以及27吋螢幕ConceptD CP7271K，分別符合VESA認證DisplayHDR 1000、1152區局部調光與Mini LED技術，並且對應符合99%的Adobe RGB，以及89.5%的Rec.2020色域空間表現，其中後者更支援93% DCI-P3色域表現，並且支援NVIDIA G-SYNC Ultimate規範。

在虛擬實境頭戴裝置部分則推出ConceptD OJO，對應4320 x 2160解析度輸出、可拆式設計、可調整使用者瞳距 (IPD)，並且採用白色消光外觀設計。

ConceptD CM7321K，以及ConceptD CP7271K 分享 facebook

ConceptD 900、ConceptD 500 分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》