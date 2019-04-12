宏碁推出43吋的電競螢幕 同時更新諸多電競周邊與既有系列

針對電競系列產品，宏碁在此次紐約新品發表會上宣布推出43吋Predator大型電競螢幕CG437K P，以及新款Orion 5000電競桌機，另外也推出Predator係電競周邊產品，分別包含新款電競滑鼠Cestus 330、電競耳機Galea 311、電競鍵盤Aethon 300與多功能背包M-Utility Backpack。

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採43吋尺寸設計的大型Predator電競螢幕CG437K P，分別對應4K (3840 x 2160)解析度、144 Hz畫面更新率，並且對應AdaptiveSync畫面同步技術，另外也符合90% DCI-P3廣色域標準與VESA Display HDR 1000認證，另外也搭載3組HDMI連接埠輸入、Type-C連接埠與DisplayPort轉接器，另外也支援藉由光線感測器偵測空間明亮程度，自動調整至最佳觀看亮度，而當偵測到玩家出現在螢幕前，便會自動解除待機模式。

配合CG437K P推出的新款電競桌機Predator Orion 5000，則搭載Intel第9代Core i9-9900K八核心處理器，搭配Z390晶片組主機板，支援雙通道DDR4裝置 (最高達64GB)，並且透過NVIDIA GeForce 20系列顯示卡對應即時光線追蹤技術、人工智慧及可編程的著色技術，另外則藉由Cooler Master CPU水冷散熱器控制開機運作速度。主機體積更明顯縮減為30公斤。

在電競周邊產品部分，此次推出包含新款電競滑鼠Cestus 330、電競耳機Galea 311、電競鍵盤Aethon 300與多功能背包M-Utility Backpack。

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另外，針對先前每年都會推出的Aspire系列、Nitro系列、Spin系列與TravelMate系列，宏碁在此次紐約發表會上也同步作了更新，但基本上在外型設計與使用模式並沒有太大差異，同時也針對Chromebook系列作了升級，在全鋁製機身耐用度達美國軍規標準 (U.S. MIL-STD 810G)、新增指紋辨識器，並且獲Citrix Ready認證。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》