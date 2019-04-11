Sony針對攝影專業人員 推出兩款強固型外接儲存裝置

先前推出Tough系列強固型記憶卡產品之後，Sony再次針對攝影專業人員推出兩款以SSD形式設計的強固型外接儲存裝置，分別包含SL-M與SL-C兩種設計，除了採用一體成形的鋁質外殼設計，更搭載IP67等級防水規格，並且可藉由防水蓋確保USB-C連接埠不受潮溼影響使用。

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Sony強調兩款SSD產品可對應9英呎 (約2.75公尺)垂直高度摔落防護，並且可在3英呎 (約0.9公尺)水深下浸泡，另外也能承受6000公斤重的壓力，以及2000公斤重的彎曲力道，藉此強調兩款強固型外接儲存裝置整體防護效果。

另外，Sony也在包裝內提供可作為識別的貼紙，以及提供防震使用的橡膠環配件，讓使用者可以方便將SSD逐一編號作為識別。

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而著重存取效能表現的SL-M，在資料讀寫速度可達每秒1000MB，而SL-C則讀取速度則在每秒540MB，寫入速度表現則是每秒520MB，兩者均支援AES 256硬體加密技術，以及雙重密碼防護機制，藉此確保資料防護效果。

使用者也能透過應用程式隨時確認SSD讀寫使用狀況，以及實際剩餘空間，並且支援跨平台相容使用特性，分別提供500GB、1TB與2TB儲存容量規格，但目前尚未公布具體售價，預計會在今年秋季推出。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》