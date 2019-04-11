著重性價比與輕巧使用特性 VAIO新系列筆電、2 in 1裝置登台

Nexstgo稍早宣布，將在台灣地區引進日本VAIO不久前更新的S系列筆電，分別推出入門款VAIO SE14與旗艦款VAIO SX14，而去年在日本市場推出的2 in 1裝置VAIO A12也將同步在台上市，預計於今年4月於台灣市場開放銷售。

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VAIO SE14將以性價比特性打造，搭載Whiskey Lake架構設計的Intel第八代Core i系列處理器、14吋窄邊框IPS螢幕與1.35Kg機身重量，提供古銅金及鐵灰兩款配色，電池電量可達13小時等設計，建議售價為新台幣36900元起跳，預計從即日起開放銷售。

而鎖定高階旗艦設計的VAIO SX14，則採用UD碳材質對應輕巧、堅固外殼設計，搭載極窄邊框設計的14吋4K螢幕，同樣搭載Whiskey Lake架構設計的Intel第八代Core i系列處理器，另外也藉由VAIO TruePerformance技術讓處理器運作效能提昇11%至13%。

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至於搭載特殊轉折機構Stabilizer Flap設計的VAIO A12，則可增加螢幕上掀後的使用角度，讓手腕能以更自然角度操作筆電，並且搭載12.5 吋Full HD處控螢幕，搭配鍵盤底座與內建電池約為1.2kg重量，搭配鍵盤底座約可支援對應15小時使用時間，同樣具備豐富連接埠設計，而鍵盤底座也能透過無線方式與其他裝置連接。

建議售價部分，VAIO SX14與VAIO A12預計在今年4月中旬引進台灣市場，建議售價分別為新台幣54900元起跳，而VAIO A12則為新台幣64900元起。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》