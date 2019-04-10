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進軍超算、人工智慧應用領域 高通打造Cloud AI 100系列加速處理器

2019-04-10 08:58楊又肇

除了揭曉Snapdragon 730G、Snapdragon 730與Snapdragon 665三款處理器Qualcomm更在首屆Qualcomm AI Day活動揭曉旗下第一款針對人工智慧技術應用設計，並且以數據中心推理運算需求打造的加速處理器－Qualcomm Cloud AI 100系列。

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根據Qualcomm說明，Qualcomm Cloud AI 100系列加速處理器的峰值運算表現約為Snapdragon 855或Snapdragon 820的3至50倍，同時相比FPGA架構處理器搭配GPU的推算能力則約提昇10倍左右，整體運算效能約可達100 TOPs (每秒兆次運算)。

若作為比較的話，NVIDIA所打造的Tesla P40約可達47 TOPS運算表現，而Tesla V100則可達125 TOPs運算表現，而Google去年揭曉的第三代TPU設計則標榜可達10萬TOPs，但本身主要還是作為TensorFlow框架運算加速使用，與其他加速處理器相比則有較大應用侷限。

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Qualcomm Cloud AI 100系列加速處理器同樣以7nm製程生產，預計在2020年正式推出，Qualcomm預計會在今年底之前向合夥夥伴提供測試樣品，但目前尚未公布系列產品會包含哪些規格。從目前Qualcomm說明內容來看，Qualcomm Cloud AI 100系列加速處理器將能以不同形式呈現，例如此次公布版本將以加速卡型式提供使用，但也有可能依照合作夥伴需求以嵌入形式設計。

而在學習框架支援方面，Qualcomm Cloud AI 100系列加速處理器將相容ONNX、Glow、XLA，以及包含TensorFlow、PyTorch、Keras、MXNet、PaddlePaddle等市面常見學習框架。

此次宣布推出Qualcomm Cloud AI 100系列加速處理器，意味Qualcomm接下來也將深入更大規模的人工智慧技術應用發展，同時也能進一步強化數據中心應用發展，甚至準備開始踏入超算領域競爭。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

AIQualcomm處理器

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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