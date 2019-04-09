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羅技針對開放工作環境使用需求 打造降噪全罩無線耳機

2019-04-09 09:25聯合新聞網 楊又肇

針對行動辦公，或是與他人共用辦公環境的工作者，羅技稍早宣布推出Zone Wireless系列全罩式降噪藍牙耳機，藉由主動降噪設計消除環境聲音，並且透過密閉設計耳罩以被動形式達成降噪效果。

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而相比先前Sony推出同樣具備主動降噪功能的全罩式藍牙降噪耳機HM-1000XM3，羅技推出的Zone Wireless系列全罩式降噪藍牙耳機更搭載一組麥克風，讓使用者方便透過耳機進行交談，或是進行線上會議。

Zone Wireless系列全罩式降噪藍牙耳機將區分一般版與Plus版本，後者將可透過連接配件與羅技其他配件搭配使用，外型與主要功能則沒有太大區別，同樣藉由藍牙無線方式或USB-C有線方式與裝置連接，對應長達15小時使用時間，或是在主動降噪功能開啟下對應14小時使用時間，並且符合微軟Skype for Business，以及Microsoft Teams服務使用認證。

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另外，使用者可以透過Easy-Switch功能在不同裝置間切換使用，並且可對應手機裝置使用，同時也能透過app調整降噪、音量、聲音輸出效果等設定，耳機本身更支援折疊收納與Qi無線充電，方便使用者隨身攜帶使用。

羅技預計先在4月推行Zone Wireless全罩式降噪藍牙耳機，建議售價為199.99美元，而Zone Wireless Plus全罩式降噪藍牙耳機則預計在今年6月上市，建議售價則為249.99美元。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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