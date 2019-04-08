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Apple Watch神偵測！他預先叫救護車 隨後真昏厥

2019-04-08 20:13三嘻行動哇 Yipee!

圖片及資料來源：9to5mac
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Apple Watch的心率偵測又傳出救人一命的消息了，這是美國網友ClockworkWXVII在Reddit討論區分享他最近的經歷。他透露日前躺在床上看電視時，Apple Watch突然提醒心跳速度異常快，於是他立刻通知救護車協助送到醫院，讓他進行一連串檢查。

圖片及資料來源：9to5mac
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救護人員先注射他的靜脈並給予氧氣，但ClockworkWXVII在送醫途中昏厥。

等他在醫院清醒後，已經在躺醫院的病床，而後醫生對他說在昏迷時曾進行心電圖檢查，發現他有心搏過速症狀，與Apple Watch的高心率提醒相同。

ClockworkWXVII表示，醫生認為他罹患SVT心律不整，經過檢查和休息後已經沒事了，但仍需進行甲狀腺檢查。

對於ClockworkWXVII的經歷，有部分網友留言認為Apple Watch的心跳偵測很準、也有不少人稱讚Apple Watch增加的輪椅運動紀錄很棒，但也有網友批評Apple Watch高心率提醒，想把它關閉。

但無論如何，Apple Watch的高心率提醒仍是幫助不少人發現自己身體的異常狀況。

圖片及資料來源：9to5mac

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

救護車甲狀腺Apple Watch

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