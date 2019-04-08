親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

胡德夫突昏迷 醫師籲心血管疾病患者要做這件事

煽動者的工具：台灣需要更多公投嗎？

動手玩／MOFT筆電支架以15°與25°兩種使用角度輕鬆對應不同需求

2019-04-08 15:37楊又肇

相較市面上類似產品，一樣可黏附於筆電底部撐高使用的MOFT筆電支架，硬是比別人多一種使用角度，分別提供15°與25°兩種使用角度設計，讓使用者能依照需求決定適合筆電撐起高度，同時在收納時也能藉由極薄設計輕易收納進常見筆電包內。

這次要介紹的MOFT筆電支架，就是針對筆電提供最舒適使用角度打造，同時也不像一般...
這次要介紹的MOFT筆電支架，就是針對筆電提供最舒適使用角度打造，同時也不像一般筆電支架不容易攜帶使用
分享

一般人選擇筆電支架，無非是希望可以藉由增加筆電撐高角度，讓手部可以用更自然姿勢操作筆電，對於長時間使用筆電鍵盤輸入文字的使用情況，可以像是桌機使用鍵盤通常會在底部提供可改變使用角度支架設計，藉此減緩手腕長時間敲打鍵盤時所累積壓力，同時也能讓使用者以較高視角檢視筆電螢幕。

MOFT筆電支架的設計，其實也是針對上述需求打造，不過除了適合長時間鍵盤輸入工作使用的15°設計 (約撐高5公分)，更額外針對內容檢視為主的25°設計 (約撐高8公分)，讓筆電能以更高角度撐起，藉此對應更長時間的影片播放，或是透過外接滑鼠、鍵盤，將筆電當做桌機使用情境，甚至針對筆電需要進行較高效能運作，例如影片轉檔、執行遊戲等情況，透過較高撐起角度也能讓筆電有更好散熱效果。

而MOFT筆電支架基本上可說是針對蘋果推出的MacBook系列打造，最大尺寸可對應15.6吋的MacBook Pro，最小尺寸甚至可支援12吋設計的MacBook。至於重量部分，理論上不要超過太誇張的情況，要順利撐起2公斤左右的筆電重量並不是太大問題 (原廠表示最高可承受8公斤重量，但建議還是避免用在重量、厚度相對明顯的電競筆電)。

另外，支架同樣依照蘋果MacBook系列採用配色打造，一樣提供太空灰、銀、金、玫瑰金四款配色，並且採用PU皮革與玻璃纖維材質的表面抗刮設計，因此不需要擔心表面是否會因為經常作為支架使用而有刮傷問題。

MOFT筆電支架實際包裝
MOFT筆電支架實際包裝
分享

背後的說明內容，其中包含強調可減緩長期使用筆電產生手腕痠疼，並且強調可對應兩種使...
背後的說明內容，其中包含強調可減緩長期使用筆電產生手腕痠疼，並且強調可對應兩種使用角度等特色
分享

包裝內附配件，包含MOFT筆電支架本體、貼紙，以及相關說明
包裝內附配件，包含MOFT筆電支架本體、貼紙，以及相關說明
分享

表面採抗刮材質設計，同時也相對容易清理汙漬
表面採抗刮材質設計，同時也相對容易清理汙漬
分享

採相當細薄設計，黏貼在筆電底部也不會影響實際使用
採相當細薄設計，黏貼在筆電底部也不會影響實際使用
分享

凹折形式
凹折形式
分享

分享

固定方式則透過可重複黏貼設計，直接貼附在筆電背面即可使用，並且透過兩種凹折方式對應15°或25°兩種使用角度。如果不小心黏歪，或是日後需要更換筆電時，只要將MOFT筆電支架慢慢撕下，並且用水或濕紙巾清理黏貼表面，等待表面乾燥之後即可再次黏貼使用。

此次筆者實際使用的筆電為MacBook Pro 15.6吋版本，基本上將MOFT筆電支架黏貼在底部靠近轉軸處，若考慮撐高角度使用便利性，盡量可以將黏貼位置切齊靠近底部上端邊緣，以利25°撐高角度使用情況下，依然可以維持筆電平穩。

由於支架本身攤平時僅有1-2mm，因此即便使用者想要以原本筆電使用模式操作也沒有問題，甚至也能放進內部空間相對緊湊的筆電保護包，例如筆者自己使用的incase保護包也能輕易放進此次黏貼MOFT筆電支架的MacBook Pro 15.6吋版本，同時也不會造成額外重量負擔。

至於此類產品另一個影響使用的問題，就是在實際敲打鍵盤使用時的平穩表現，以筆者平常習慣以較大力道敲打鍵盤的情況來看，在適合長時間敲打鍵盤使用的15°撐高情況下，筆電本身依然可以平穩地維持不動，甚至不會產生可能干擾敲打手感的晃動情況。

不過，在筆電被撐高的情況下，盡量還是避免在筆電上重壓，造成MOFT筆電支架結構損壞。

相同使用模式，其實MOFT筆電支架也能用在平板裝置使用，但由於平板裝置平常可能還會有安裝保護套、鍵盤配件等使用需求，加上整體使用情境與筆電還是會有些差異，因此不建議把MOFT筆電支架用在平板裝置，除非平板本身使用模式相對固定，否則反而可能產生必須經常拆裝的困擾。

目前MOFT筆電支架已經在今年3月正式從Kickstarter網站完成集資，總計獲得全球超過3萬2000名人參與集資活動，累積達92萬美元，預計會在今年4月陸續出貨，而台灣地區則將在4月透過嘖嘖網站進行集資，實際出貨時間則會安排在今年5月。

而針對先前在Kickstarter網站集資時所聽取意見，MOFT設計團隊更針對需要更高散熱效率，以及散熱風扇設計在筆電底部的情況，另外推出僅提供撐高放置，並未提供黏貼固定使用模式設計的MOFT散熱板，一樣提供可將筆電撐高15°或25°使用角度，同時也方便攜帶使用的設計。

MOFT散熱板：

分享

使用之前，先將黏貼面外層的塑膠膜撕掉，接著黏貼在要固定位置即可。如果不小心貼失敗...
使用之前，先將黏貼面外層的塑膠膜撕掉，接著黏貼在要固定位置即可。如果不小心貼失敗，或是沒貼好，其實還是可以慢慢撕下重複黏貼，如果失去黏性的話，就只需將黏貼面用水沖乾淨，並且等待乾燥之後即可再次黏貼
分享

分享

實際黏貼狀況
實際黏貼狀況
分享

建議可以直接貼靠近筆電上蓋轉軸端位置
建議可以直接貼靠近筆電上蓋轉軸端位置
分享

15°使用角度，適合長時間敲打筆電鍵盤，或是希望更穩定操作筆電，同時避免手腕隧道...
15°使用角度，適合長時間敲打筆電鍵盤，或是希望更穩定操作筆電，同時避免手腕隧道症情況產生的使用需求
分享

25°使用角度，適合長時間觀看影片，或是將筆電當做桌機使用情況
25°使用角度，適合長時間觀看影片，或是將筆電當做桌機使用情況
分享

無論撐起角度為15°或25°，都有助於筆電散熱表現
無論撐起角度為15°或25°，都有助於筆電散熱表現
分享

即便放進內部空間相對緊湊的incase筆電保護包也不致於影響收納
即便放進內部空間相對緊湊的incase筆電保護包也不致於影響收納
分享

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

筆電

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

金馬奇幻影展暖身 friDay影音精選影展片免費看到嗨

2019-04-08 16:48

Google證實開始在Android TV測試全新廣告欄位

2019-04-08 15:42

Panasonic揭曉新款錄影相機Lumix DC-G95 支援4K、V-Log L格式

2019-04-08 15:39

傳亞馬遜也將推出整合Alexa數位助理服務的真無線耳機

2019-04-07 18:29

衝突升級？Netflix宣布停用iOS版AirPlay功能

2019-04-07 17:17

Netflix：短期沒有計畫進軍中國

2019-04-07 17:10

對蘋果說不 Netflix坐擁海量原創作品沒在怕

2019-04-07 17:10

繁中介面登場！買樂天Kobo電子書閱讀器送最高千元購書金

2019-04-07 15:53

智慧表玩配色 Garmin「硬似坦克」系列掀潮流軍風

2019-04-07 15:11

Apple Music美國付費訂戶超越Spotify

2019-04-06 16:58

真的嗎？WSJ說Apple Music在美用戶超越Spotify

2019-04-06 16:50

新款Powerbeats Pro 換上H1晶片、搭配支援快充的充電收納盒

2019-04-06 09:55

三星宣布量產旗下符合3GPP規範的5G連網晶片Exynos M5100

2019-04-06 09:54

Intel第二代Intel Xeon系列可擴充處理器 擴展資料中心佈署效能

2019-04-04 07:01

Intel將10nm製程帶進針對資料中心打造的Agilex FPGA架構設計

2019-04-04 07:00

逛街手機沒電怎麼辦？東京街頭出現免費充電自動販賣機

2019-04-03 22:22

要不要升級成AirPods 2？ 幾個原因分析給你聽

2019-04-03 17:20

可幫AirPods補充電力 分析師指出新iPhone將搭載雙向無線充電

2019-04-03 13:05

Valve自有虛擬實境戴裝置「Index」外觀曝光 預計6月中旬出貨

2019-04-03 12:46

聽音樂不孤單 Spotify推Premium Duo雙人共享

2019-04-02 19:10

防孩子、長輩走失 智慧手環幫定位

2019-04-02 14:48

智慧監控 不在家也安心

2019-04-02 14:48

Apple Music可能很快會支援Chromecast播放功能

2019-04-02 10:12

三星製造「滅火器花瓶」 失火時丟過去就好了

2019-04-01 20:19

NVIDIA打造首款全息影像數位助理服務「R.O.N.」

2019-04-01 15:34

極致無毒化 犀牛盾打造CocoSquad防摔可食用殼

2019-04-01 15:32

不再仰賴HTC、Oculus等廠商 Valve5月揭曉自有VR頭戴裝置

2019-04-01 15:30

為了AirPower才買的！果粉怒要退貨AirPods無線充電

2019-03-31 20:55

蘋果硬體工程資深副總裁證實AirPower產品上市計畫取消

2019-03-31 20:21

為何AirPower胎死腹中？爆料大神早點出3原因

2019-03-30 20:52

這樣轉帳不用手續費！3個轉帳免手續費小技巧

2019-03-30 19:52

iPhone取消3.5mm耳機孔 反靠耳機淨賺五百億

2019-03-30 17:34

決定不做無線充電板了！蘋果宣布取消AirPower上市

2019-03-30 15:43

AirPower取消上市 業者憂衝擊無線充電市場

2019-03-30 13:37

震撼！蘋果宣布：AirPower無線充電器「計畫已死」取消上市

2019-03-30 10:26

Canon推出兩款全新感光元件進軍機器人、物聯網市場應用

2019-03-30 07:18

小米自有品牌 推出手持無線吸塵器

2019-03-30 07:07

Canon以IVY CLIQ系列進軍拍立得相機市場 與富士競爭

2019-03-30 07:05

群光電子引進對應建築工程、生態觀察記錄使用的Brinno縮時相機BCC2000

2019-03-30 06:51
看更多

熱門文章

三星S10+和華為P30 Pro大對決！外國網友票選結果出爐

2019-04-07 19:27

衝突升級？Netflix宣布停用iOS版AirPlay功能

2019-04-07 17:17

不用註冊的免費圖庫Picjumbo 高畫質下載可商業使用

2019-04-07 21:30

OPPO Reno確定推出三色 最高搭載8GB記憶體、256GB儲存容量

2019-04-07 18:27

微軟將在5月釋出的Windows 10更新加入可手動延後35天升級選項

2019-04-07 18:27

收購愛評網後轉移現金解雇員工 街口支付嗆：不會給錢！

2019-04-08 15:23

作伙瘋媽祖！電信業推「佛心價資費188」兼拿發財金

2019-04-08 10:02

Google Play開發者控制台「證實」Google將推出兩款Pixel系列中階新機

2019-04-08 15:39

對蘋果說不 Netflix坐擁海量原創作品沒在怕

2019-04-07 17:10

成員引起過多爭議 Google決定撤銷先進技術外部諮詢委員會

2019-04-07 18:28

《任天堂實驗室 VR套裝》將可讓玩家進入《超級瑪利歐》與《薩爾達傳說》遊玩

2019-04-07 18:28

Netflix：短期沒有計畫進軍中國

2019-04-07 17:10

傳亞馬遜也將推出整合Alexa數位助理服務的真無線耳機

2019-04-07 18:29

Google證實開始在Android TV測試全新廣告欄位

2019-04-08 15:42

Panasonic揭曉新款錄影相機Lumix DC-G95 支援4K、V-Log L格式

2019-04-08 15:39

蘋果可能在新版macOS增加更多獨立運作應用服務

2019-04-08 15:41

分析師評估Apple Card服務將使蘋果躋身全球10大發卡商之一

2019-04-08 15:40

SNK公布更多《SAMURAI SHODOWN》新角色 預計6/27上市

2019-04-07 18:27

華為首款5G連網、螢幕可凹折手機Mate X於天貓商城上架 預計6月開賣

2019-04-08 15:37

受技術限制 iOS版Netflix取消支援AirPlay播放功能

2019-04-08 15:38

動手玩／MOFT筆電支架以15°與25°兩種使用角度輕鬆對應不同需求

2019-04-08 15:37

金馬奇幻影展暖身 friDay影音精選影展片免費看到嗨

2019-04-08 16:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top