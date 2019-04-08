動手玩／MOFT筆電支架以15°與25°兩種使用角度輕鬆對應不同需求

相較市面上類似產品，一樣可黏附於筆電底部撐高使用的MOFT筆電支架，硬是比別人多一種使用角度，分別提供15°與25°兩種使用角度設計，讓使用者能依照需求決定適合筆電撐起高度，同時在收納時也能藉由極薄設計輕易收納進常見筆電包內。

這次要介紹的MOFT筆電支架，就是針對筆電提供最舒適使用角度打造，同時也不像一般筆電支架不容易攜帶使用 分享 facebook

一般人選擇筆電支架，無非是希望可以藉由增加筆電撐高角度，讓手部可以用更自然姿勢操作筆電，對於長時間使用筆電鍵盤輸入文字的使用情況，可以像是桌機使用鍵盤通常會在底部提供可改變使用角度支架設計，藉此減緩手腕長時間敲打鍵盤時所累積壓力，同時也能讓使用者以較高視角檢視筆電螢幕。

MOFT筆電支架的設計，其實也是針對上述需求打造，不過除了適合長時間鍵盤輸入工作使用的15°設計 (約撐高5公分)，更額外針對內容檢視為主的25°設計 (約撐高8公分)，讓筆電能以更高角度撐起，藉此對應更長時間的影片播放，或是透過外接滑鼠、鍵盤，將筆電當做桌機使用情境，甚至針對筆電需要進行較高效能運作，例如影片轉檔、執行遊戲等情況，透過較高撐起角度也能讓筆電有更好散熱效果。

而MOFT筆電支架基本上可說是針對蘋果推出的MacBook系列打造，最大尺寸可對應15.6吋的MacBook Pro，最小尺寸甚至可支援12吋設計的MacBook。至於重量部分，理論上不要超過太誇張的情況，要順利撐起2公斤左右的筆電重量並不是太大問題 (原廠表示最高可承受8公斤重量，但建議還是避免用在重量、厚度相對明顯的電競筆電)。

另外，支架同樣依照蘋果MacBook系列採用配色打造，一樣提供太空灰、銀、金、玫瑰金四款配色，並且採用PU皮革與玻璃纖維材質的表面抗刮設計，因此不需要擔心表面是否會因為經常作為支架使用而有刮傷問題。

MOFT筆電支架實際包裝 分享 facebook

背後的說明內容，其中包含強調可減緩長期使用筆電產生手腕痠疼，並且強調可對應兩種使用角度等特色 分享 facebook

包裝內附配件，包含MOFT筆電支架本體、貼紙，以及相關說明 分享 facebook

表面採抗刮材質設計，同時也相對容易清理汙漬 分享 facebook

採相當細薄設計，黏貼在筆電底部也不會影響實際使用 分享 facebook

凹折形式 分享 facebook

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固定方式則透過可重複黏貼設計，直接貼附在筆電背面即可使用，並且透過兩種凹折方式對應15°或25°兩種使用角度。如果不小心黏歪，或是日後需要更換筆電時，只要將MOFT筆電支架慢慢撕下，並且用水或濕紙巾清理黏貼表面，等待表面乾燥之後即可再次黏貼使用。

此次筆者實際使用的筆電為MacBook Pro 15.6吋版本，基本上將MOFT筆電支架黏貼在底部靠近轉軸處，若考慮撐高角度使用便利性，盡量可以將黏貼位置切齊靠近底部上端邊緣，以利25°撐高角度使用情況下，依然可以維持筆電平穩。

由於支架本身攤平時僅有1-2mm，因此即便使用者想要以原本筆電使用模式操作也沒有問題，甚至也能放進內部空間相對緊湊的筆電保護包，例如筆者自己使用的incase保護包也能輕易放進此次黏貼MOFT筆電支架的MacBook Pro 15.6吋版本，同時也不會造成額外重量負擔。

至於此類產品另一個影響使用的問題，就是在實際敲打鍵盤使用時的平穩表現，以筆者平常習慣以較大力道敲打鍵盤的情況來看，在適合長時間敲打鍵盤使用的15°撐高情況下，筆電本身依然可以平穩地維持不動，甚至不會產生可能干擾敲打手感的晃動情況。

不過，在筆電被撐高的情況下，盡量還是避免在筆電上重壓，造成MOFT筆電支架結構損壞。

相同使用模式，其實MOFT筆電支架也能用在平板裝置使用，但由於平板裝置平常可能還會有安裝保護套、鍵盤配件等使用需求，加上整體使用情境與筆電還是會有些差異，因此不建議把MOFT筆電支架用在平板裝置，除非平板本身使用模式相對固定，否則反而可能產生必須經常拆裝的困擾。

目前MOFT筆電支架已經在今年3月正式從Kickstarter網站完成集資，總計獲得全球超過3萬2000名人參與集資活動，累積達92萬美元，預計會在今年4月陸續出貨，而台灣地區則將在4月透過嘖嘖網站進行集資，實際出貨時間則會安排在今年5月。

而針對先前在Kickstarter網站集資時所聽取意見，MOFT設計團隊更針對需要更高散熱效率，以及散熱風扇設計在筆電底部的情況，另外推出僅提供撐高放置，並未提供黏貼固定使用模式設計的MOFT散熱板，一樣提供可將筆電撐高15°或25°使用角度，同時也方便攜帶使用的設計。

使用之前，先將黏貼面外層的塑膠膜撕掉，接著黏貼在要固定位置即可。如果不小心貼失敗，或是沒貼好，其實還是可以慢慢撕下重複黏貼，如果失去黏性的話，就只需將黏貼面用水沖乾淨，並且等待乾燥之後即可再次黏貼 分享 facebook

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實際黏貼狀況 分享 facebook

建議可以直接貼靠近筆電上蓋轉軸端位置 分享 facebook

15°使用角度，適合長時間敲打筆電鍵盤，或是希望更穩定操作筆電，同時避免手腕隧道症情況產生的使用需求 分享 facebook

25°使用角度，適合長時間觀看影片，或是將筆電當做桌機使用情況 分享 facebook

無論撐起角度為15°或25°，都有助於筆電散熱表現 分享 facebook

即便放進內部空間相對緊湊的incase筆電保護包也不致於影響收納 分享 facebook

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》