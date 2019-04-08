Panasonic揭曉新款錄影相機Lumix DC-G95 支援4K、V-Log L格式

Panasonic稍早宣布推出搭載2030萬畫素、M43規格感光元件設計的Lumix DC-G95相機，同樣鎖定4K等級錄影功能，此次更新更加入支援V-Log L格式，讓使用者能拍攝HDR影片內容，但僅能對應8-bit/4:2:2影片格式輸出。

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外觀設計，基本上與先前版本沒有太大差異，並且維持搭載防塵防滴設計，以及Panasonic Venus影像處理器與五軸機身防震，感光元件則採用2030萬畫素、M43規格，分別在AF-S情況下支援每秒9張連拍，在AF-C模式下支援每秒6張連拍，錄影部分則支援4K 30fps或1080P 120fps格式，並且藉由新增支援V-Log L設定而可拍攝HDR影片，但僅能輸出8-bit/4:2:2影片格式。

另外，機身重量則控制在536公克，並且搭載可外翻使用的LCD螢幕與OLED面板顯示的電子觀景窗設計，讓使用者能依照需求對應不同取景模式，但整體設計還是傾向對應影片拍攝使用為主。

建議架部分，Lumix DC-G95將以1199美元價格上市，將搭配Lumix G 12-60mm F3.5-5.6 Power OIS標準鏡頭，預計會在今年5月開始供貨銷售。

配合Lumix DC-G95推出，Panasonic也同步揭曉新款Lumix G Vario 14-140mm f/3.5-5.6 II ASPH. Power O.I.S.旅遊鏡，同樣支援防塵防滴，並且對應10倍光學變焦與光學防震設計，建議售價為599美元，同樣將會在今年5月開放銷售。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》