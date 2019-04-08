Google證實開始在Android TV測試全新廣告欄位

(圖／擷自Xda Developers論壇網站) 分享 facebook

根據Xda Developers論壇報導指出，Google近期似乎開始在Android TV裝置測試贊助廣告內容，或許將以此作為全新營收來源。

[caption id="attachment_97755" align="aligncenter" width="960"] (圖／擷自Xda Developers論壇網站)[/caption]

而Google後續對此所做回應，也證實目前已經透過前期計畫在Android TV上測試全新服務，其中包含廣告投放項目。

目前包含在Sony以Android TV打造的連網電視，以及包含NVIDIA Shield TV、小米旗下國際版小米盒子系列，幾乎都可以看見相關測試欄位項目，或許會在今年Google I/O 2019期間有更多消息公布。

從Sony回應說法，表示在電視中出現的測試欄位項目是由Google控管，目前並沒有辦法透過手動等方式將其關閉，但似乎可以透過「遮蔽」方式將其覆蓋，避免廣告內容影響觀看感受。

不過，這樣的測試項目是否會引起使用者不滿，或許就要看後測試反應表現而定。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》