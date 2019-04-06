三星宣布量產旗下符合3GPP規範的5G連網晶片Exynos M5100

2019-04-06 09:54 聯合新聞網 楊又肇



稍早宣布Galaxy S10 5G連網版本將於4月5日先在韓國市場開放銷售之後，三星隨即也宣布開始量產旗下5G連網晶片Exynos M5100，意味未來三星也將積極對外推銷此款符合3GPP組織提出5G New Radio (5G-NR)規範的5G連網晶片，並且與Qualcomm、Intel、聯發科等同樣提供5G連網晶片產品品牌競爭。

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除了推出對應3GPP組織提出規範的Exynos M5100 5G連網晶片，三星同時也提供旗下無線射頻收發晶片Exynos RF5500，以及電源控制晶片Exynos SM 5800，同樣也開始進入量產階段，不但可應用在旗下Galaxy S10 5G連網版本，預期也將可應用在更多5G連網手機設計。

根據三星先前描述，在5G連網支援方面，Exynos M5100 5G連網晶片將同時支援28GHz、39GHz頻段的毫米波，以及6GHz以下頻段、非獨立組網 (NSA)連接功能，對應2.0 Gbps下載、150Mbps上傳速度表現，並且符合3GPP組織提出5G New Radio (5G-NR)規範，另外也支援4x4 MIMO與256 QAM連接模式。

目前三星在Galaxy S10 5G連網版本依照上市地區分別採用自有Exynos 9820處理器搭配Exynos M5100 5G連網晶片，以及Qualcomm Snapdragon 855搭配Snapdragon X50 5G連網晶片的組合，同時預期之後將會在5G連網裝置設計應用，持續與Qualcomm、Intel、聯發科在內廠商競爭。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》