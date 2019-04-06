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新款Powerbeats Pro 換上H1晶片、搭配支援快充的充電收納盒

2019-04-06 09:55聯合新聞網 楊又肇

如同先前透露消息，目前隸屬蘋果旗下的Beats，終於對外揭曉採真無線耳機形式打造的Powerbeats Pro，不但搭載蘋果新款H1晶片，同樣也能直接透過「Hey,Siri」字詞快速喚醒Siri數位助理服務，同時也能透過充電收納盒補充額外長達15小時的電量，以及提供5分鐘即可充入1.5小時使用電力特性。

圖截自蘋果官網
圖截自蘋果官網
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外觀設計上，Powerbeats Pro依舊維持Powerbeats系列耳機設計元素，同時樣鎖定運動與戶外使用需求，因此耳機仍維持搭載耳掛設計，同樣搭載防水、防汗設計，另外整體重量也比有線版本Powerbeats 3減少約17%，體積也小了23%左右，配色則提供黑、象牙白、海軍藍跟軍綠色四款配色，但充電收納盒均為黒色。

而操作部分，則是透過耳機上搭載音量鍵、播放鍵進行控制，或是透過「Hey,Siri」字詞快速喚醒Siri數位助理服務，而跟蘋果AirPods一樣，使用者將耳機從耳朵取下時，系統就會自動暫停播放音樂，當放回耳朵時也會讓音樂恢復播放。

圖截自蘋果官網
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至於聲音輸出表現方面，Beats表示在此次推出的Powerbeats Pro採用全新驅動單體設計，並且藉由增壓氣流原理讓聲音表現更好，不會僅像過往著重低頻表現，同時也透過支援波束成形的麥克風提高收音品質，讓戶外通話可以更加清晰。

由於搭載蘋果新款H1晶片，因此Powerbeats Pro在配對啟用時間也變得更快，並且支援Siri數位助理服務快速啟動，同時也整體耗電表現也變得更低，續航時間約可達9小時，並且可配合充電收納盒補充額外長達15小時的電量，以及提供5分鐘即可充入1.5小時使用電力特性，充電盒本身則是透過Lightning連接線進行充電。

Powerbeats Pro預計從5月起透過蘋果通路或其他授權通路開放銷售，建議售價為新台幣7990元。

圖截自蘋果官網
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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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