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Intel第二代Intel Xeon系列可擴充處理器 擴展資料中心佈署效能

2019-04-04 07:01楊又肇

在稍早舉辦的「以資料為中心創新日 (Data-Centric Innovation Day)」活動上，Intel正式揭曉第二代Intel Xeon系列可擴充處理器，其中包含Xeon Platinum 9200系列、Xeon Platinum 8200系列、Xeon Gold 6200系列、Xeon Gold 5200系列、Xeon Silver 4200系列，以及Xeon Bronze 3200系列，另外也推出全新資料中心安全資料庫 (Intel SecL-DC)、2019年Intel Select解決方案組合與新款Optane DC持續性記憶體，而針對資料中心數據傳輸需求也推出全新支援支援高達100Gbps傳輸速率的Intel乙太網路800系列控制晶片。

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此次推出的第二代Xeon可擴充處理器，同樣加入支援Intel Optane DC持續性記憶體，最高支援36TB系統級儲存容量，同時也將Turbo Boost Technology從原本2.0GHz提高至4.4GHz，並且支援DDR4-2933 M/s與16Gb DIMM記憶體密度，其他也包含可藉由Intel Speed Select技術對應依照核心數與頻率設定效能，針對工作負載需求進行彈性調整，以及透過基礎架構管理技術(Infrastructure Management Technologies)，以跨資料中心資源形式增加資源利用率與工作負載最佳化調度。

此外，新一代Xeon可擴充處理器更內建Intel Deep Learning Boost功能，可針對深度學習應用提供高達14X2的推理吞吐量，同時藉由Intel分佈式OpenVINO軟體工具組 (Intel Distribution of OpenVINO)，更可在資料中心邊緣與資料中心內部擴充人工智慧應用動能進行加速，同時也能藉由全新旁路保護設計 (side-channel protections)確保資料安全。

這次推出的第二代Intel Xeon系列可擴充處理器，分別包含包含Xeon Platinum 9200系列、Xeon Platinum 8200系列、Xeon Gold 6200系列、Xeon Gold 5200系列、Xeon Silver 4200系列，以及Xeon Bronze 3200系列，主要特色分別如下：

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Intel Xeon Platinum 9200系列：

全新Xeon Platinum 9200系列處理器針對高效能運算 (HPC)、高階分析、人工智慧和高密度基礎架構需求設計，具有多達56個核心和12個記憶體通道，提供平均每組機櫃可對應最高每秒浮點運算次數 (FLOPS)效能表現，並且支援最高的DDR4記憶體頻寬。

Intel Xeon Platinum 8200系列：

Xeon Platinum 8200系列針對最佳效能與業務靈活性設計，硬體上也加入強化安全與內建AI，提供最多28個核心，以及2個、4個或8個以上插槽配置，對應最高記憶體頻寬與可用於擴增後I/O埠頻寬的第三個高速互連UPI (Ultra Path Interconnect)系統匯流排設計。

Intel Xeon Gold 6200系列：

以Intel Speed Select Technology中針對基頻 (Base Frequency)網路專用 (NFVi優化)的最小單位需求設計打造，提供高達1.76倍的NFV工作負載效能提升，並且提供額外佈署彈性，支援多達8個最高優先等級核心，支援虛擬化工作負載加速，對應最高24個核心。

Intel Xeon Gold 5200系列：

同樣以Intel Speed Select Technology中針對基頻 (Base Frequency)網路專用 (NFVi優化)的最小單位需求設計打造，並且提供高達1.76倍的NFV工作負載效能提升與額外佈署彈性，支援4個最高優先等級核心，一樣支援虛擬化工作負載加速，對應最多18個核心。

Intel Xeon Silver 4200系列：

提供低功耗和內建AI的高效效能，以及最多12個核心與最低為70W的熱設計功耗 (TDP)表現，並且配置改進的記憶體通道效能、Intel Turbo Boost技術與Intel Hyper-Threading超執行緒技術。

Intel Xeon Bronze 3200系列：

針對入門級效能與內建AI應用功能打造，提供相較Xeon E系列處理器可靠升級，適合中小型企業導入採用，搭載最多8個核心。

至於針對功耗與空間有限的密集環境邊緣運算需求，Intel也推出Xeon D-1600處理器，結合內建Intel QuickAssist技術與虛擬化 (Virtualization)技術，提供最多可支援8個核心設計。

而搭配第二代Intel Xeon系列可擴充處理器同步揭曉的Intel資料中心安全資料庫 (Intel SecL-DC)，則可簡化基於Intel硬體端安全技術整合與部署的雲端建置，並且相容OpenStack、Docker，或是Kubernetes Extensions等雲端應用環境，並且能搭配Intel Select解決方案擴展伺服器應用模式，其中包含針對SAP HANA、Visual Cloud Delivery Networks、AI Inferencing、HPC和AI Converged Clusters的新解決方案，以及針對基礎工作負載如微軟SQL Server、NFVi、VMware vSAN，以及微軟Azure Stack HCI等更新解決方案。

另外，第二代Intel Xeon系列可擴充處理器也能搭配Intel Optane DC持續性加速資料分析、雲端服務、虛擬化，或是新一代通訊服務等應用，最高可提供36TB系統級記憶體容量，並且降低系統重啟速度，並且可讓虛擬機器運作數量增加36%。

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藉由NVMe形式設計的Optane DC SSD D4800X，更可提昇9倍以上的讀取表現，或是藉由符合EDSFF標準的量尺造型設計QLC3D NAND SSD D5-P4326，在1U機架設計實現1PB規模的儲存容量，並且支援在溫儲存 (warm storage)狀態下更換硬碟或TLC SSD。

針對伺服器節點間資料交換需求，Intel也提供新款乙太網路800系列控制晶片，預計今年第三季投入生產，將可對應高達100Gbps資料傳輸速度表現，將可讓茲傳輸反應時間提昇50%以上，並且降低45%以上的延遲表現。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Intel

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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