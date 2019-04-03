要不要升級成AirPods 2？ 幾個原因分析給你聽

還是覺得沒有黑色好可惜啊！

萬眾矚目的AirPods終於推出了第二代，它改用全新的H1晶片，通話時間比AirPods提升了50%，連線速度更快、聲音延遲更低、音質更好，還支援語音喚醒助理的Hey Siri功能，可以直接以語音來操控音量、換曲等等；另外新充電盒提供無線充電功能，續航力提升至24小時。但可惜的就是傳聞中的黑色版本並沒有推出，價格也提高到了6490元，這也讓用戶有點困惑：我到底要不要升級啊？Linda就以個人觀點給選擇困難的大家一點建議

我是AirPods的用戶

AirPods的用戶，其實我果斷建議不用特地買AirPods2了。因為AirPods已經足夠方便好用了，連線速度快、可以左右耳單邊使用、續航力也夠；至於聽音樂的續航上，二代是同樣保持五小時不變的。受限於蘋果的AAC音樂格式，AirPods 2就算升級成H1晶片，在音質上還是會有所限制，而且要是音質是你的首選，你根本不會買AirPods是吧XD 藍牙耳機最主要還是求方便啊！另外就是AirPods2沒有黑色版，就算買新的別人也不會發現，新耳機用得這麼低調到底是......

Hey Siri功能方面，因為一代就能以「輕點兩下」的手勢來喚醒，因此二代的語音喚醒對我來說不太有感。但若是你非常喜歡打電話的話，通話續航延長到三小時的AirPods 2倒是可以考慮呢

我沒有AirPods，一代二代選哪個？

如果沒有AirPods，當然還是買有無線充電盒的最新版囉！現在是官網的AirPods已經更新成二代版本，但有些人或許會想去其他通路買降價的AirPods 1。其實，雖然外表看不出有什麼明顯的變化，但有一款晶片強化、續航升級的版本，為什麼不買呢？我預期AirPods一代的價格並不會跌到太低，在兩者價差可能不會超過一千塊的狀況下，買新版的還是比較好

再講到無線充電盒，無線充電對於藍牙耳機來說是個非常實用的功能，因為和手機不一樣，藍牙耳機需要的電量不多，就算用無線充電也能很快充飽，使用上會帶來更多的便利性。所以我也滿推薦AirPods用戶購買新款充電盒的喔

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以上就是Linda提供的建議啦。之前網友開玩笑說：AirPods的銷量會那麼好，有一部分是單耳弄丟而重買造成的吧！但AirPods跟AirPods2的熱度確實是很高呢。不過大家也別急著把錢給投出去，還是要多考量升級的項目對你到底有沒有感，把錢花在刀口上才好喔！

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》