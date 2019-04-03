可幫AirPods補充電力 分析師指出新iPhone將搭載雙向無線充電

關於今年預期在秋季更新的新款iPhone，天風國際分析師郭明錤稍早在報告中指出將可能加入雙向無線充電設計，亦即可比照華為P30 Pro或三星Galaxy S10+一樣提供反向無線充電功能。

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郭明錤的分析論述源自新款無線充電模組、電池板、電池模組，以及包含充電控制晶片與加壓晶片供貨表現，推測蘋果在今年推出的新款iPhone可能包含雙向無線充電設計，藉此讓新款iPhone本身即可為支援無線充電的新款AirPods補充電力。

而若新款iPhone也加入雙向無線充電設計，或許代表接下來將會有更多新機也將採用相同設計。

除了可能加入雙向無線充電設計，郭明錤稍早也指出新款iPhone依然會維持採用Lightning連接埠，同時機身分別推出6.5吋、5.8吋與6.1吋三種規格，其中6.1吋機種依然維持採用LCD面板，基本上與去年推出的iPhone XS Max、iPhone XS與iPhone XR相仿，但機身背面玻璃預期會採用持握感更好的霧面設計。

不過，市場也有其他看法認為新款iPhone將會全數採用OLED面板，甚至可能進一步採用螢幕打孔設計，讓螢幕顯示佔比具體提昇，另外也可能搭載三鏡頭主相機模組，但這些說法目前都沒有具體佐證說法。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》