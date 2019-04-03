Valve自有虛擬實境戴裝置「Index」外觀曝光 預計6月中旬出貨

日前透露將於5月揭曉的Valve自有虛擬實境頭戴裝置，稍早在意外上線的頁面資訊曝光其身影，同時也顯示實際供貨時間將會在6月15日，同時正式名稱確實就是「Index」。

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從整體造型來看，Valve自行打造的虛擬實境頭戴裝置將類似HTC VIVE、Oculus Rift的綜合設計，其中在頭戴裝置前端搭載兩組可用於拍攝前方影像，並且作為相對距離感測用途的鏡頭模組，另外也搭載可拆卸立體聲耳機，而頭戴裝置則是透過DisplayPort 1.2與USB 3.0分別傳輸影像及數據內容，同時也必須透過一組變壓器供電運作，其他配件則包含方便配戴眼鏡者使用的可拆換眼部遮罩，以及擦拭布。

與HTC VIVE、Oculus Rift相同，Valve Index也能透過額外設置的基站 (Base Station)作為位置定位使用，出廠盒裝內將會同時副上一組基站配件，同時使用者也能因應定位精準需求額外添購，因此整體使用模式會更像Oculus Rift的定位方式，與HTC VIVE透過兩組Light House雷射定位裝置模式可能略有差異。

不過，在相關描述中並未特別提及手持控制器細節，但預期Valve也會針對自有虛擬實境頭戴裝置提供可對應雙手操作的手持控制器配件。

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而在對應PC硬體規格需求方面，Valve Index至少需要配置雙核心、支援多線程運作的處理器、8GB以上記憶體，以及NVIDIA GeForce GTX 970，或是AMD Raddeon RX 480以上顯示卡，在推薦使用硬體規格部分，則建議使用四核心以上處理器、NVIDIA GeForce 1070以上規格顯示卡，同時必須具備DisplayPort 1.2輸出與多組USB 3.0連接埠。

目前暫時還無法確認Valve Index具體售價，因此還很難跟HTC VIVE、Oculus Rift比較實際優異，但從Valve也開始打造自有虛擬實境頭戴裝置，意味日後將會進一步針對旗下SteamVR平台進行最佳化調整，並且逐漸擺脫必須仰賴HTC VIVE、Oculus Rift推動虛擬實境應用的情況。

同時就HTC目前也已經開始投入自有VIVEPORT內容服務平台，而Oculus VR也早已推動自有虛擬實境內容商店的情況來看，未來虛擬實境應用可能又會面臨服務平台選邊站的情況，但對於使用者而言，自然會有更多使用選擇。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》