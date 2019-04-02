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聽音樂不孤單 Spotify推Premium Duo雙人共享

2019-04-02 19:10聯合新聞網 綜合報導

Spotify為搶攻商機，日前在部分市場試推出雙人共享的「Premium Duo...
Spotify為搶攻商機，日前在部分市場試推出雙人共享的「Premium Duo」訂閱方案。圖擷自Spotify
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近年影音串流平台興起，不少民眾的生活已離不開影音服務。音樂串流平台Spotify繼去年推出Premium帳戶和家庭共享方案後，日前試行全新的「Premium Duo」雙人共享方案，讓情侶或室友可以隨時分享音樂。

據科技新聞網《The Verge》報導，Spotify過去推出的Premium帳戶需月付9.99歐元（約新台幣345元），即可享有音樂無限聽、不受廣告干擾。而家庭共享Premium方案則是月付14.99歐元（約新台幣520元），最多可供6人使用。為觸及不同類型的用戶，Spotify日前於部分市場再推主攻情侶、室友一起共享的「Premium Duo」方案，月租費只要12.49歐元（約新台幣432元）。

據了解，Premium Duo方案提供雙人共享，為確保用戶是否真的同住屋簷下，兩人必須提供同一地址，並經由Spotify寄出確認信認證。此外，該服務亦特別推出「Duo Mix」播放清單，不但分析兩人愛聽的音樂類型進行音樂推薦，用戶也可以透過「一鍵」與合購用戶分享自己創建的播放清單。

該方案目前已在5個市場進行測試，包括哥倫比亞、智利、丹麥、愛爾蘭和波蘭，針對未來Spotify是否持續推行該方案或擴大推廣範圍，仍需觀望消費者是否買單。

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