Apple Music可能很快會支援Chromecast播放功能

相關消息指出，蘋果將有可能準備讓Apple Music支援Google的Chromecast串流播放技術，意味未來Apple Music開放Google Home等裝置使用的可能性大幅增加。

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先前其實就有Apple Music將開放Google Home等裝置使用，但蘋果始終未在近期動態內提及此事，甚至也未有太多關於Apple Music服務的更新消息。

而在9to5Google網站報導中，透過將Google Play Store上架的Android版Apple Music進行拆解，發現在原始程式編碼中包含支援Chromecast在內敘述內容，似乎代表未來蘋果將會在Android版Apple Music服務加入支援Chromecast串流播放功能，代表接下來將可讓Apple Music透過同樣支援Chromecast功能的裝置播放，例如Google Home、Chromecast系列裝置等。

不過，目前暫時還無法確認蘋果預計何時開放Apple Music正式加入Chromecast功能，同時也無法確認此項功能是否也會開放iOS版Apple Music使用，但以目前蘋果對於擴展Apple Music服務使用率的情況來看，未來開放Apple Music支援Chromecast功能應該不會有太大問題。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》