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三星製造「滅火器花瓶」 失火時丟過去就好了

2019-04-01 20:19T客邦

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三星推出了一款名為Firevase的花瓶，平常它是一個美化生活空間的花瓶，但一旦到了起火的緊急時刻，你可以像丟手榴彈一樣把它扔在火上，這個時候它就能做到滅火瓶的作用。該花瓶由三星的子公司Cheil Worldwide所生產。

在過去的五年裡，韓國火災共造成1,535人死亡，9,143人受傷。雖然從2017年開始，政府就強制要求家庭必須準備家用滅火器，但目前仍然58％的家庭沒有滅火器，同時也只有22％的人知道如何使用滅火器。

為了要改變韓國人對於消防安全和滅火器的想法，增加他們願意在家中安置滅火器，三星子公司Cheil Worldwide和三星消防和及保險公司合作，推出了Firevase這個花瓶。

Firevase分成兩層，外層裝滿了碳酸鉀，當花瓶被砸碎時，它迅速冷卻並抑制氧氣；而另外一個比較小的內層，則可以裝水插花，做為正常的花瓶使用。

從2018年9月1日到12月31日，Firevase被分發給韓國傳統村莊，傳統市場以及幾個經常發生火災的地區和全國其他地方的10萬戶家庭。希望能夠促進韓國家庭配備及使用滅火器。

Firevase瓶身上三星Fire＆Marine Insurance標誌，放在家中也能當成某種的廣告。在去年的活動期間，除了網路推廣外，20,000名三星保險公司的保險員也向人們發放了Firevases。相關的影片和廣告也在各種宣傳媒體上刊登和播放。

●資料來源：Cheil Worldwide Creates Flower Vase that Doubles as a Fire Extinguisher

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

韓國廣告火災三星

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