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蘋果硬體工程資深副總裁證實AirPower產品上市計畫取消

2019-03-31 20:21楊又肇

在蘋果稍早對外證實說法，確認可同時為iPhone、Apple Watch與AirPods同時充電的AirPower無線充電板上市計畫將被取消。

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蘋果硬體工程資深副總裁Dan Riccio稍早證實，先前遲遲未能順利上市的AirPower產品計畫確定將取消，其中因素與此項產品無法順利達到蘋果要求，但強調未來仍會持續投入無線充電在內應用發展。

在許久之前，其實就有消息指出蘋果此項產品可能因為內部線圈較複雜設計，導致使用過程會有充電功率造成過熱，或是充電不穩定情況，同時先前也傳出AirPower名稱遭人搶先註冊，或許也影響蘋果此項產品實際進入市場腳步。

而從2017年秋季新品發表會上公布之後，有不少消費者期待此項產品進入市場銷售，Dan Riccio也對於此項產品最終無法順利推出表示致歉。

雖然蘋果AirPower最終無法順利進入市場銷售，不過目前已經有不少配件廠商開始推行類似設計，或是透過其他方式可以同時為iPhone、Apple Watch與AirPods充電的配件也已經在市面上銷售，雖然整體造型不像蘋果AirPower那樣簡潔、便利，但也能同時讓三款蘋果裝置同時充電。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

無線充電

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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