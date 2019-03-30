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女神崩壞！裘莉赴聯合國總部演說老態畢現 憔悴嚇人

這樣轉帳不用手續費！3個轉帳免手續費小技巧

2019-03-30 19:52電獺少女

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每次轉帳總是被收一筆15元手續費嗎？快試試這些免手續費的轉帳方式～

「剛才買午餐80塊我轉給你囉！」你身邊也時常出現這樣的對話嗎？現在用手機轉帳已經不是什麼新鮮事了，出門聚餐分帳、繳房租、與網友交易，在家點個幾下就能輕鬆將錢轉出。而金管會也因應這樣的潮流，宣布自今年4月1日起針對1,000元以下小額轉帳全面調降手續費；不過轉帳金額超過1,000元的交易，仍要負擔現行的手續費15元～

其實，只要善用各個管道提供的服務，就能用極低的門檻取得免手續費優惠，從此以後轉帳給他人也不再覺得心痛！

1. 各家銀行推出的優惠

最普遍的免手續費方式，當然就是直接利用銀行本身推出的優惠。尤其以各家銀行的「數位帳戶」最為大方，每個月皆提供用戶跨行轉帳、跨行提款的優惠額度

我最常使用的：Richart、王道銀行，以及國泰世華 KOKO，這幾家數位帳戶皆有提供跨提跨轉免手續費服務。而這三家也是目前市佔率最高的數位帳戶，他們提供的免手續費優惠分別如下：

・Richart：每月跨行轉帳5次、跨行提款5次

・王道銀行：每月跨行轉帳5次、跨行提款0次

・國泰世華KOKO：每月跨行轉帳50次、跨行提款50次

另外，其實多數銀行都有針對「薪轉戶」提供每月跨行轉帳的免手續費優惠（通常為5～10 次），所以也可以注意你任職單位配合薪轉的銀行是否有提供這樣的優惠，並多加利用～

2. 街口支付的「街口帳戶」

大家所熟知的「街口支付」其實不只有付款功能而已，日益強大的街口支付現在已經能做到：轉帳、收款、提領等多元操作，而且通通零手續費！

首先，你必須先開通街口支付的「街口帳戶」功能，每位街口支付使用者只要完成手機驗證，即可開通一個「街口帳戶」；開通後，就能使用付款、轉帳、提領、儲值等功能。至於要如何活用這些功能來省下轉帳的手續費呢？

（請先至「支付工具」中綁定你個人的銀行帳戶，目前街口支付與10多家銀行帳戶合作，只要在列表中的銀行並符合條件即可綁定；相關設定請參考：街口帳戶官方註冊教學、合作銀行完整列表）

除了開通還不夠，街口帳戶裡當然需要有錢才能進行交易；所以請先透過「儲值」功能將錢從其他銀行轉入街口帳戶，再接著進行以下操作

轉帳給他人

只要交易對象同時也擁有街口帳戶，你就能直接在街口支付App裡轉帳給對方！金額將轉入對方的街口帳戶，且不需要支付任何手續費！

▼ 打開街口支付 > 首頁上方「轉帳」> 透過輸入手機號碼/帳號，或者掃描QR Code進行轉帳

自己的帳戶互相轉帳

這個操作將運用到街口帳戶的「儲值」及「提領」功能。儲值顧名思義是加值一筆金額至你的街口帳戶，而這筆金額會從你目前綁定的銀行帳戶中扣款；所以只要透過「先儲值、再提領」，就能將你A帳戶的錢直接轉帳至B帳戶！（前提：兩個帳戶都必須是街口帳戶配合的銀行）

舉例來說，假設今天想從我的A帳戶轉帳3,000元至我的B帳戶，操作如下：

打開街口帳戶 > 從我的台新銀行帳戶中「儲值」3,000元至街口帳戶 > 再透過「提領」功能將街口帳戶中的3,000元提領回我的中國信託帳戶，這筆錢就成功轉移啦！（提醒：部分銀行提供即時入帳，部分則需配合各家銀行的系統作業時間，可能隔日才會入帳）

▼ 街口支付 > 我的 > 進入「街口帳戶」> 即可進行「儲值」或「提領」等操作

3. LINE的「LINE Pay 一卡通帳戶」

如同上述的街口帳戶，在使用前同樣需要完成註冊開通，操作上的邏輯也幾乎和街口帳戶一模一樣～

「註冊」和「轉帳給他人」

請參考先前這篇教學文：LINE Pay一卡通怎麼註冊？要如何在聊天室中進行轉帳呢？

自己的帳戶互相轉帳

則如同街口帳戶，得「先儲值、再提領」。不過最大的差異在於街口帳戶的所有提領都完全不用手續費，但 LINE Pay帳戶除了指定銀行享提領手續費0元優惠外，其餘銀行提領都將收取手續費15元。LINE Pay帳戶目前提領免手續費的銀行包含：中國信託、台灣新光、聯邦銀行、高雄銀行、台北富邦銀行、土地銀行、國泰世華等7家

免手續費的銀行不多，所以除非你經常往來的銀行剛好在上述免手續費列表內，否則透過LINE Pay帳戶轉帳給自己的實用性頗低；但「轉帳給他人」的操作由於可以直接在LINE對話框裡完成，則比街口帳戶來得方便～

▼ 打開LINE Pay帳戶介面 > 點選「儲值」或「＋」即可選擇透過「銀行帳戶」儲值

▼ 儲值完畢後，在 LINE Pay 帳戶首頁下滑進入「設定」> 選擇「提領」> 輸入金額就完成囉！

結論

在 PTT 中常看見「台灣人已經被 LINE 綁架」等討論，即便我不那麼依賴 LINE，但仍不得不摸摸鼻子承認這事實。但也因為人人手機裡都有 LINE，開通 LINE 轉帳功能比起開通街口帳戶還要容易；門檻低，使用意願當然也提高，所以其實也算是個優點啦！（就連我家長輩也熱衷使用 LINE 的轉帳功能！）

免手續費的方法當然不只這些，以上這 3 種是我根據個人經驗、觀察身邊朋友，最常見的轉帳方式。如果你已經是這些轉帳服務的愛用者，但苦於身邊的朋友都還沒加入使用行列；為了自己轉帳的方便（疑？），趕快邀請他們試試這些方便的服務吧！

覺得以上這些管道還不夠你用嗎？更多跨行轉帳、跨行提款手續費優惠，可以看看這篇 PTT 網友的強大整理：[情報] 跨行轉帳、跨行提款熱門優惠總整理

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

街口支付LINE Pay數位帳戶

電獺少女

「電獺少女」(Aotter Girls)是科技與生活風格為主題的科技網站，編輯們由一群不同類型的女生組成!!電獺少女開箱產品、介紹App、分享網站軟體與各種有趣的新科技，將原本冷硬科技變成溫暖有趣的生活小常識，超級歡迎大家每天都來關注我們哦!!https://agirls.aotter.net/

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