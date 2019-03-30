震撼！蘋果宣布：AirPower無線充電器「計畫已死」取消上市

2019-03-30 10:26 聯合新聞網 綜合報導



外界千呼萬喚的無線充電板AirPower，計畫正式喊停。圖／蘋果提供 分享 facebook 蘋果上周才舉辦了春季發表會(Apple Inc.)，不少人好奇宣傳已久的AirPower什麼時候才會正式販售推出，沒想到現在卻傳出因為無法通過蘋果的高標準，AirPower取消上市，計畫已正式喊停，這也是蘋果歷年來罕見的產品計劃失敗，讓外界相當震驚。

蘋果工程高級副總裁發部聲明，指出「經過多方努力，我們得出結論，AirPower無法達到我們的高標準，我們取消了該項目，我們深表歉意，我們仍相信未來是無線的，未來仍會致力持續往無線充電的產品體驗邁進。」。

蘋果於2017年首次宣布推出iPhone X和iPhone 8和AirPower，iPhone X則是蘋果最早支持無線充電的手機，當時蘋果表示2018將推出AirPower，而在上周蘋果春寄發表會發布了具有無線充電功能的AirPods 2，包裝上還提到了AirPower。

分析師丹·艾夫斯（Dan Ives）表示，這對蘋果來說是一個大挫敗，蘋果CEO庫克高度宣傳的產品最後沒上架，讓外界相當震驚，但是從經濟角度來看，並不會影響到蘋果的財務狀況，但對黃金形象來看是一個打擊。

至於AirPower為什麼無法推出的原因，外界推測有可能是「過熱」管理問題，AirPower目前產生太多熱力,降低充電速度，同時會因此令其一些功能失效，AirPower跟不同裝置對接仍不穩定，另外感應線圈的設計看似好，但真正產動工時相當複雜。