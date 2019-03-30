親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蘋果春季發表會
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

吳德榮：明天北台灣更濕涼 清明連假又有鋒面到

聯合報社論／民進黨已戴上魔戒，人民言論自由飽受威脅

小米自有品牌 推出手持無線吸塵器

2019-03-30 07:07楊又肇

不久前才由生態鏈合作夥伴睿米透過小米眾籌平台集資銷售手持無線吸塵器之後，小米果然也跟進透過米家品牌打造自有手持無線吸塵器，並且預計配合米粉節優惠銷售。

分享

跟之前睿米推出集塵盒採用類似Dyson新款手持無線吸塵器與延長桿維持平行方向的設計不同，米家品牌手持無線吸塵器採用集塵盒與延長桿垂直設計，同樣可以將集塵盒全數拆卸清理，而握把部分則呈現45度角設計，並且採用2500mAh充電電池規格。

吸塵器的排氣孔位於頂端，可避免使用過程直接讓排氣噴往臉部的情況，並且具備雙重氣旋離心與三重HEPA綠網設計，馬達部分則標榜可在每分鐘內運轉10萬轉，同時藉由九組錐型氣旋在最大出力模式下可達100AW吸力表現，如果與Dyson旗下產品比較的話，大致會介於V7左右的吸力表現，與新款V11的吸力表現仍有些差距，不過從實際價位來看，還算是有市場競爭力。

至於配件部分，米家手持無線吸塵器將提供軟毛電動地板刷，適合用在木質地、磁磚，另外也提供一般毛刷與可吸附狹縫的細窄吸頭，另外也提供可吸附床單灰塵、毛髮的電動床上吸頭。

米家手持無線吸塵器預計會在4月9日透過小米眾籌平台進行集資，建議售價為人民幣1299元，配合米粉節活動則將以人民幣1199元價格銷售。

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

小米家電

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

Canon以IVY CLIQ系列進軍拍立得相機市場 與富士競爭

2019-03-30 07:05

群光電子引進對應建築工程、生態觀察記錄使用的Brinno縮時相機BCC2000

2019-03-30 06:51

20W快充版小米無線充電器、藍牙耳機Air、小米延長線連袂登台

2019-03-29 18:41

「抱歉！」蘋果承認蝴蝶式鍵盤問題仍然存在

2019-03-28 19:05

Fitbit新款智慧手錶、手環在台推出 率先推出Versa Lite、Inspire系列

2019-03-28 13:17

強攻社群 Fitbit宣布推4款全新智慧穿戴產品

2019-03-28 12:24

Sony揭曉第二代RX0 II 加入電子防震與麥克風輸入設計

2019-03-28 10:05

蘋果將舊款Apple TV名稱標示HD規格，與4K版本做明顯區隔

2019-03-27 16:18

AMD證實僅向Google串流遊戲服務Stadia提供客製化GPU 不包含客製化CPU

2019-03-27 15:55

華為與Gentle Monster合作打造具備藍牙耳機功能的「智慧墨鏡」

2019-03-27 09:14

露營野餐添歡樂 藍牙揚聲器、KTV音箱熱銷

2019-03-26 14:17

小管家報到！智慧音箱聲控家電

2019-03-26 14:16

有拜有保佑！宏碁智慧佛珠再推大甲媽祖祈福版

2019-03-25 17:32

華碩全新微型LED無線投影機輕巧上市 PChome獨家首賣

2019-03-25 14:32

北美電競筆電 華碩1月市占率23%奪冠

2019-03-25 14:22

科學家把iPhone攪個粉碎 得出智慧型手機背後的血汗真相

2019-03-25 12:17

Apple Watch春時尚新風格 Hermès漸層色皮革表帶太美了

2019-03-24 18:13

蘋果遲遲無法推出AirPower無線充電盤 可能與名稱被人搶註商標有關

2019-03-24 13:35

Intel第9代Core i系列維持14nm製程設計 加入Wi-Fi 6連接能力

2019-03-23 11:07

Vavle將重新調整Steam服務介面 預計今年夏季開放測試

2019-03-23 11:07

AirPods如何從「塞耳棉花棒」變時髦配件？專家指4點原因

2019-03-22 21:40

與聯想合力打造的Oculus Rift S 增加配戴舒適、視覺解析度提高

2019-03-22 16:01

HP宣布打造全新Windows MR虛擬實境頭戴裝置 對應單眼2K解析度視覺表現

2019-03-22 14:47

針對Google雲端串流遊戲 UL Benchmarks推出多GPU效能量測工具

2019-03-22 14:45

不只賣手機…傳華為電視4月推出 目標年銷售1,000萬台

2019-03-22 12:41

全新入門款Kindle閱讀器 內建背光功能

2019-03-21 22:56

隨著春季發表會將至 蘋果也宣布換上新色設計錶帶、保護殼等配件

2019-03-21 11:41

升級新款處理器 Atari復刻款主機Atari VCS將延至今年底才會出貨

2019-03-21 11:29

新AirPods來了！多了無線充電盒 還可用「嘿 Siri」聲控

2019-03-20 21:27

第二代AirPods搶先亮相！ 搭配無線充電、可額外付費升級

2019-03-20 21:16

蘋果傳研發VR鍵盤 郭明錤：外觀設計像頭盔

2019-03-20 17:37

串流球賽看到打哈欠？蘋果擬直接給你看精彩片段

2019-03-20 17:22

iMac小改款衝效能 售價41,900元起

2019-03-20 15:43

蘋果iMac也更新！主打最新處理器與強大繪圖晶片

2019-03-20 12:19

蘋果更新iMac！換上Intel第9代處理器 效能增兩倍

2019-03-19 21:57

Unity也加入支援NVIDIA RTX即時光影追跡技術

2019-03-19 17:51

推動數據分析應用 NVIDIA打造全新CUDA-X AI加速演算平台

2019-03-19 17:50

NVIDIA打造Level 2+以上自動駕駛應用方案 將與TOYOTA攜手合作

2019-03-19 17:46

NVIDIA進軍更廣大AIoT市場應用 揭曉Jetson Nano與開發板產品

2019-03-19 17:45
看更多

熱門文章

三星Note10主打「無按鍵」 連前置鏡頭都將用S-Pen代替

2019-03-29 15:14

全球首上市5G手機！傳三星S10 5G版3萬8起跳

2019-03-29 17:58

經濟解析／供應鏈搶先卡位 5G手機大爆發仍有3難關要過

2019-03-29 15:50

小米手機9、紅米Note 7與紅米7一同登台 三款新機均在4/2開放銷售

2019-03-29 18:42

Apple發信用卡 行動支付戰局加溫

2019-03-29 14:46

華為證實P30系列並不會包含5G連網版本 要等到Mate 30系列

2019-03-29 18:49

20W快充版小米無線充電器、藍牙耳機Air、小米延長線連袂登台

2019-03-29 18:41

Google並未放棄發展機器人 但轉向投入軟體應用設計

2019-03-29 18:48

避免消費者產生過多猜測 三星公布Galaxy Fold測試影片強調其耐用性

2019-03-29 18:50

Ubisoft推出第二款大型VR密室逃脫遊戲 《穿越梅杜莎之門》將以希臘為舞台

2019-03-29 18:47

Google成立先進諮詢委員會 討論人工智慧等技術相關道德規範

2019-03-29 18:46

簡單、容易使用 PlayStation VR已在全球累積銷售超過420萬台

2019-03-29 18:43

Sony提出 可讓使用者交易或轉贈數位化商品相關專利

2019-03-29 18:44

群光電子引進對應建築工程、生態觀察記錄使用的Brinno縮時相機BCC2000

2019-03-30 06:51

Canon以IVY CLIQ系列進軍拍立得相機市場 與富士競爭

2019-03-30 07:05

Gearbox確定揭曉《邊緣禁地3》 更多重製版等內容即將推出

2019-03-30 07:01

小米自有品牌 推出手持無線吸塵器

2019-03-30 07:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top