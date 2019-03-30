小米自有品牌 推出手持無線吸塵器

不久前才由生態鏈合作夥伴睿米透過小米眾籌平台集資銷售手持無線吸塵器之後，小米果然也跟進透過米家品牌打造自有手持無線吸塵器，並且預計配合米粉節優惠銷售。

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跟之前睿米推出集塵盒採用類似Dyson新款手持無線吸塵器與延長桿維持平行方向的設計不同，米家品牌手持無線吸塵器採用集塵盒與延長桿垂直設計，同樣可以將集塵盒全數拆卸清理，而握把部分則呈現45度角設計，並且採用2500mAh充電電池規格。

吸塵器的排氣孔位於頂端，可避免使用過程直接讓排氣噴往臉部的情況，並且具備雙重氣旋離心與三重HEPA綠網設計，馬達部分則標榜可在每分鐘內運轉10萬轉，同時藉由九組錐型氣旋在最大出力模式下可達100AW吸力表現，如果與Dyson旗下產品比較的話，大致會介於V7左右的吸力表現，與新款V11的吸力表現仍有些差距，不過從實際價位來看，還算是有市場競爭力。

至於配件部分，米家手持無線吸塵器將提供軟毛電動地板刷，適合用在木質地、磁磚，另外也提供一般毛刷與可吸附狹縫的細窄吸頭，另外也提供可吸附床單灰塵、毛髮的電動床上吸頭。

米家手持無線吸塵器預計會在4月9日透過小米眾籌平台進行集資，建議售價為人民幣1299元，配合米粉節活動則將以人民幣1199元價格銷售。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》