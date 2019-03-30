Canon推出兩款全新感光元件進軍機器人、物聯網市場應用

如同Sony藉由旗下感光元件銜接電腦視覺、自駕車或機器人等技術應用，Canon目前也同樣透過旗下感光元件進入傳統相機以外市場，此次推出可同時拍攝可視光與紅外線光譜影像的1.2億畫素APS-H片幅CMOS感光元件120MXSI，以及可拍攝0.0005lux照度環境影像的全片幅單色CMOS感光元件35MMFHDXSMA。

左為可同時拍攝可視光與紅外線光譜影像的1.2億畫素APS-H片幅CMOS感光元件120MXSI，右邊則是可拍攝0.0005lux照度環境影像的全片幅單色CMOS感光元件35MMFHDXSMA 分享 facebook

根據Canon說明，可同時拍攝可視光與紅外線光譜影像的1.2億畫素APS-H片幅CMOS感光元件120MXSI，主要會應用在工廠產線檢查、計算，以及包含保全、農業、醫療、機器人等領域應用，最高可對應11.3Gbps影像傳輸頻寬，並且可同時拍攝可視光影像，以及人眼無法看見的紅外線光譜影像。

而鎖定0.0005lux照度的極度低光環境拍攝需求的全片幅單色CMOS感光元件35MMFHDXSMA，主要則是應用在生態保育、自然災害觀察，或是天體拍攝等使用需求。

由於近年來在傳統相機業務發展逐漸受到手機市場衝擊，使得Canon近幾年開始設法轉型，並且比照Sony藉由旗下感光元件設計在更多市場應用尋找出路，而搭配人工智慧、機器人、物聯網等應用需求，顯然讓Canon另外找到合適發展機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》