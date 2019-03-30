Canon以IVY CLIQ系列進軍拍立得相機市場 與富士競爭

為了與富士爭奪拍立得相機市場，Canon稍早宣布同樣藉由Zink無墨印刷技術相紙形成影像的拍立得相機IVY CLIQ。

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除了同樣藉由Zink無墨印刷技術相紙輸出相片，IVY CLIQ本身即內建光學取景器，相機本身則採用USB充電，並且以micro SD記憶卡儲存影像，相片則可對應輸出2 x 2或2 x 3規格。

由於鎖定一般拍立得相片使用需求，因此IVY CLIQ外型採用精簡、方便攜帶設計，並且提供珍珠白、寶石藍、寶石紅在內配色。

而IVY CLIQ系列機種還額外推出名為IVY CLIQ+的加強版本，兩者差異在於前者搭載500萬畫素解像能力，並未搭載環形LED補光燈，後者則採用800萬畫素解像能力與環形LED補光燈設計，而均可透過CLIQ+ Instant Camera Printer+ app快速輸出所需列印照片。

在此之前，Canon其實已經推出幾款藉由Zink無墨印刷技術打造的相片印表機，此次推出的IVY CLIQ則是將相機與Zink無墨印刷技術整合，打造可輸出拍立得形式相片的相機設計。至於在歐洲市場，或許是為了避開名稱專利或產品識別等問題，因此將以Zoemini C與Zoemini S作為產品名稱。

IVY CLIQ系列機種預計在今年4月推出，其中IVY CLIQ將以99美元價格銷售，IVY CLIQ+建議售價則為159.99美元。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》