群光電子引進對應建築工程、生態觀察記錄使用的Brinno縮時相機BCC2000

群光電子宣布在台代理推出鎖定建築工程、生態觀察等需要長時間記錄的Brinno專業版工程用縮時相機BCC2000，主打可拍攝HDR影像、採用Full HD畫質感光元件，以及可對應長達328天拍攝記錄使用時間的續航電能盒，並且可使用於室內或室外環境。

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BCC2000將以三合一專業建築應用套組形式在台推行，其中包含本身支援IPX5防潑水的Brinno高畫質縮時攝影機TLC2000，以及防水電能盒 (ATH2000)、萬能工具夾配件，其中相機鏡頭可自訂拍攝週期，並且對應每隔5分鐘拍攝，以及長達33天連續拍攝電池設計，搭配續航電能盒則可讓最長拍攝時間延長至328天，資料儲存方式則支援micro SD、micro SDHC與micro SDXC，最大對應128GB儲存容量規格。

另外，Brinno高畫質縮時攝影機TLC2000對應日間、晨昏、夜間三種不同拍攝模式，並且支援四種拍攝功能，分別如下：

縮時攝影：選擇好拍照間隔時間，待相機完成定時拍攝後，即可自動將照片串聯成縮時影片。

連拍模式：一般最常使用的頻率為每10分鐘完成一次定時拍攝，再將拍攝到的畫面錄製成5秒的迷你影片，而1個小時的錄製過程將可形成30秒的縮時影片。

定格 動畫 ：透過動手玩創意的觸控編導方式，製作可愛趣味的定格動畫影片。

：透過動手玩創意的觸控編導方式，製作可愛趣味的定格動畫影片。 靜態影像：作為一般攝像鏡頭使用。

建議售價部分，BCC2000三合一專業建築應用套組將以19990元價格上市，其中Brinno高畫質縮時攝影機TLC2000建議售價為新台幣10990元，而防水電能盒ATH2000建議售價則為新台幣5990元元。

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搭配Brinno高畫質縮時攝影機TLC2000在台上市，群光電子也同步引進便於攜帶的記錄用相機TLC130，同樣搭載Full HD感光元件，並且可透過Brinno相機App使用便利的縮時錄製功能，同時也能將隨走隨拍過程影片自動產出，本身也支援IPX4防潑水功能，建議售價為新台幣8990元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》