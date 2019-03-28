「抱歉！」蘋果承認蝴蝶式鍵盤問題仍然存在

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由於華爾街日報的喬安娜·斯特恩（Joanna Stern）最新的專欄文章，讓MacBook鍵盤再次成為使用者關注的焦點。蘋果公司（Apple）今天承認「少數」客戶在使用第三代蝴蝶鍵盤時仍然會遇到一些問題。

「我們知道有少數用戶在使用第三代蝴蝶鍵盤時遇到問題，我們很抱歉。」蘋果發言人在一份聲明中表示，「絕大多數MacBook客戶都對新鍵盤有著卓越的體驗。」

2017年，Casey Johnston這位MacBook Pro使用者在數個月前發現自己的MacBook空格鍵有問題，無法正常使用。但她讓蘋果維修三次之後問題還是沒有解決，所有得到的回覆都是「內部可能進了灰塵」。

因此，蘋果在第三代鍵盤中悄悄添加一個塑膠膜在鍵盤內部，這意味著要防止灰塵和其他顆粒掉入鍵盤內來減少無法正常使用的問題。雖然蘋果從未公開承認它是出於此目的，但洩露的文件中證實了這一點。

iFixit發現蘋果針對鍵盤問題的解決方案是減少顆粒或掉落物，但無論怎麼預防，沙子或顆粒仍然會透過縫隙掉落。即使是使用第三代鍵盤，問題卻還是存在。斯特恩表示她是在沒有字母E和R的情況下完成了她的專欄，以說明這個問題有多煩人。

Daring Fireball的部落客兼介面設計師約翰·格魯伯 （John Gruber）更表示「我認為這些鍵盤是蘋果歷史上最糟糕的產品。MacBook應該擁有業界最好的鍵盤；但卻完全相反，這些鍵盤是最糟糕的。它們對MacBook品牌的聲譽造成了持久性傷害。」

蘋果道歉等於承認問題依舊存在，儘管他們試圖給人不是什麼大事，只是還不夠好的感覺。但蘋果將不得不在未來幾個月內進行一些合理的設計變更，來撫平使用者在使用的經驗上不滿的情緒。正如格魯伯所說，其MacBook鍵盤「聲名遠播」。這些產品是高單價筆記型電腦，這售價跟設計完全不符合比例，連標準都攀不上。

《原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》