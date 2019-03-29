20W快充版小米無線充電器、藍牙耳機Air、小米延長線連袂登台

除了宣布小米手機9、紅米Note 7與紅米7三款新機在台上市消息，小米台灣也公布20W快充版小米無線充電器、藍牙耳機Air、小米延長線，以及2款米家防藍光眼鏡也會配合小米米粉節一同進入台灣市場銷售。

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此次推出新品，其中可對應小米手機9支援20W快充的小米無線充電器，本身同樣可對應其他品牌支援Qi無線充電規格的手機使用，並且獲得德國萊茵安全認證，將以新台幣695元價格銷售。而透過小米手機9使用的話，將會在手機螢幕出現Charge Turbo圖示，藉此顯示手機處於快速充電狀態。

另外，過去已經在中國大陸市場銷售許久的小米延長線 (中國大陸市場版本名稱為小米插線板)，也終於推出台灣客製化版本，除了對應美規插座、插頭形式設計，同樣也提供3組支援2A電流供電的USB連接孔，建議售價則為新台幣295元。

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至於先前中國大陸市場推出的小米藍牙耳機Air也確定引進台灣市場，其中採用7mm銣鐵硼強磁與鍍鈦振膜動圈構成的發聲單體，並且採真無線耳機形式設計，並且可藉由充電收納盒補充電力，建議售價為新台幣1995元。

而此次在台推出新品，還包含新款可阻隔50%藍光的新款米家防藍光眼鏡Pro，以及可阻絕40%藍光的米家藍光眼鏡，建議售價分別為新台幣695元與495元。

此次推出新品都會在4月2日當天開放銷售，同時也將配合米粉節推出總值達新台幣3500萬元的現金券與產品兌換券發送活動，另外在4月2日上午10點至4月4日晚間11:59期間推出超過70款熱銷商品下殺優惠活動，其中包含小米空氣淨化器、石頭掃地機器人等產品都將以優惠價格促銷。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》