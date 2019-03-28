Fitbit新款智慧手錶、手環在台推出 率先推出Versa Lite、Inspire系列

日前宣佈推出<新款智慧手錶、運動手環之後，今日 (3/28)由Fitbit在台宣布上市消息，分別推出輕量款智慧手錶Versa Lite、輕量款運動手環Inspire HR與Inspire，以及針對兒童打造的Ace 2。

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相較市面上的智慧穿戴裝置，Fitbit從過去推出第一款運動手環，至今已經推出多款運動手環與智慧手錶裝置，同時也陸續加入更多運動健身項目，並且針對女性健康、睡眠偵測持續提供更多功能應用，另外更藉由線上社群網路活化健康數據應用，透過彼此鼓勵、數據比較方式促進運動健康。

此次更新的Versa Lite，基本上以先前推出的Versa智慧手錶為基礎，採用多彩、簡單外型設計，並且加入防水規格，另外也加入與Versa相同的核心健身功能，包含走動提醒、24小時PurePulse心率監測、睡眠階段監測、超過15種目標運動模式、GPS連接、手機通知與熱門應用程式，另外也包含長達4天以上的待機時間，以及可預測血氧含量變化的SpO2感測器。

同時，在台推行的Versa Lite也能使用Fitbit Pay綁定包含國泰世華、中國信託、玉山銀行、台北富邦、台新銀行、永豐銀行與聯邦銀行發行信用卡，同時也能藉由中國信託、台新銀行、聯邦銀行發行iPASS聯名信用卡用於交通運輸工具搭乘。

而Inspire HR與Inspire則是鎖定高性價比運動手環設計，兩者差異僅在於前者額外搭載心率量測功能，兩者均搭載全天自動活動記錄，運動和睡眠階段監測在內功能，另外也均搭載防水設計與觸控螢幕，待機時間則可達5天。

至於針對6歲以上兒童打造的Ace 2，同樣維持防水、螢幕緩衝設計，更採用多彩圖案與可客製化錶面設計吸引兒童目光，而家長也能藉由Fitbit家庭帳戶，瞭解與查看子女的配戴使用活動情況。

此次在台推出的Fitbit Versa Lite與Fitbit Inspire HR 分享 facebook

建議售價方面，Versa Lite建議售價為新台幣5590元，分別推出銀框白錶帶、銀框淺粉紫錶帶、桑椹紫錶款、海洋藍錶款，以及銀框灰黑錶款。而Inspire HR與Inspire建議售價分別為新台幣3490元、2490元，其中Inspire HR分別推出黑色、淺粉紫色，以及白/黑色，Inspire則分別推出黑色與酒紅色，至於針對兒童打造的Ace 2則尚未公布售價，預計今年內推出，分別推出西瓜紅與藍綠錶扣、夜空藍與霓虹黃錶扣兩種設計。

配件部分，Versa Lite同樣提供經典矽膠錶帶配件，分別提供海洋藍、桑椹紫、鮮紅、日光黃、淺粉紫與深灰六款配色，依照配件款式建議售價介於新台幣890元至1190元，另外也計畫推出海軍藍/粉紅色、海軍藍/桑椹紫、海軍藍/橙色，以及黑色與灰色款式，並且能直接與先前推出的Versa搭配使用。

此推出的Versa Lite系列錶款配件 分享 facebook

Inspire HR配件部分，則分別推出黑色、白色、淺粉紫色。以及圖紋/花卉印花設計的經典矽膠錶帶，另外也會推出頂級時尚Horween皮革配件，包含雙層牛皮呀紋手鐲、不鏽鋼金屬網隔手鐲，並且針對Inspire推出可夾式配件，建議售價分別介於新台幣490元智1990元。

Inspire HR系列錶帶款式 分享 facebook

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可夾式配件 分享 facebook

至於對應Ace 2的配件則包含葡萄紫、夜空藍、霓虹黃與西瓜紅等圖案設計的經典矽膠配件，同步推出具備活潑圖像與鼓勵話語印花設計的黑白雙色「GO!」印花款，以及藍綠色設計爵士狂想印花款設計錶帶。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》