親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蘋果春季發表會
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

迷信言論自由，不利保障「正確資訊」的流通

警界醜聞！1.5噸毒品「內行」方式通關 竟是員警傳授技巧

Fitbit新款智慧手錶、手環在台推出 率先推出Versa Lite、Inspire系列

2019-03-28 13:17楊又肇

日前宣佈推出<新款智慧手錶、運動手環之後，今日 (3/28)由Fitbit在台宣布上市消息，分別推出輕量款智慧手錶Versa Lite、輕量款運動手環Inspire HR與Inspire，以及針對兒童打造的Ace 2。

分享

相較市面上的智慧穿戴裝置，Fitbit從過去推出第一款運動手環，至今已經推出多款運動手環與智慧手錶裝置，同時也陸續加入更多運動健身項目，並且針對女性健康、睡眠偵測持續提供更多功能應用，另外更藉由線上社群網路活化健康數據應用，透過彼此鼓勵、數據比較方式促進運動健康。

此次更新的Versa Lite，基本上以先前推出的Versa智慧手錶為基礎，採用多彩、簡單外型設計，並且加入防水規格，另外也加入與Versa相同的核心健身功能，包含走動提醒、24小時PurePulse心率監測、睡眠階段監測、超過15種目標運動模式、GPS連接、手機通知與熱門應用程式，另外也包含長達4天以上的待機時間，以及可預測血氧含量變化的SpO2感測器。

同時，在台推行的Versa Lite也能使用Fitbit Pay綁定包含國泰世華、中國信託、玉山銀行、台北富邦、台新銀行、永豐銀行與聯邦銀行發行信用卡，同時也能藉由中國信託、台新銀行、聯邦銀行發行iPASS聯名信用卡用於交通運輸工具搭乘。

而Inspire HR與Inspire則是鎖定高性價比運動手環設計，兩者差異僅在於前者額外搭載心率量測功能，兩者均搭載全天自動活動記錄，運動和睡眠階段監測在內功能，另外也均搭載防水設計與觸控螢幕，待機時間則可達5天。

至於針對6歲以上兒童打造的Ace 2，同樣維持防水、螢幕緩衝設計，更採用多彩圖案與可客製化錶面設計吸引兒童目光，而家長也能藉由Fitbit家庭帳戶，瞭解與查看子女的配戴使用活動情況。

此次在台推出的Fitbit Versa Lite與Fitbit Inspire ...
此次在台推出的Fitbit Versa Lite與Fitbit Inspire HR
分享

建議售價方面，Versa Lite建議售價為新台幣5590元，分別推出銀框白錶帶、銀框淺粉紫錶帶、桑椹紫錶款、海洋藍錶款，以及銀框灰黑錶款。而Inspire HR與Inspire建議售價分別為新台幣3490元、2490元，其中Inspire HR分別推出黑色、淺粉紫色，以及白/黑色，Inspire則分別推出黑色與酒紅色，至於針對兒童打造的Ace 2則尚未公布售價，預計今年內推出，分別推出西瓜紅與藍綠錶扣、夜空藍與霓虹黃錶扣兩種設計。

配件部分，Versa Lite同樣提供經典矽膠錶帶配件，分別提供海洋藍、桑椹紫、鮮紅、日光黃、淺粉紫與深灰六款配色，依照配件款式建議售價介於新台幣890元至1190元，另外也計畫推出海軍藍/粉紅色、海軍藍/桑椹紫、海軍藍/橙色，以及黑色與灰色款式，並且能直接與先前推出的Versa搭配使用。

此推出的Versa Lite系列錶款配件
此推出的Versa Lite系列錶款配件
分享

Inspire HR配件部分，則分別推出黑色、白色、淺粉紫色。以及圖紋/花卉印花設計的經典矽膠錶帶，另外也會推出頂級時尚Horween皮革配件，包含雙層牛皮呀紋手鐲、不鏽鋼金屬網隔手鐲，並且針對Inspire推出可夾式配件，建議售價分別介於新台幣490元智1990元。

Inspire HR系列錶帶款式
Inspire HR系列錶帶款式
分享

v
v
分享

可夾式配件
可夾式配件
分享

至於對應Ace 2的配件則包含葡萄紫、夜空藍、霓虹黃與西瓜紅等圖案設計的經典矽膠配件，同步推出具備活潑圖像與鼓勵話語印花設計的黑白雙色「GO!」印花款，以及藍綠色設計爵士狂想印花款設計錶帶。

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

睡眠Fitbit智慧穿戴

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

強攻社群 Fitbit宣布推4款全新智慧穿戴產品

2019-03-28 12:24

Sony揭曉第二代RX0 II 加入電子防震與麥克風輸入設計

2019-03-28 10:05

蘋果將舊款Apple TV名稱標示HD規格，與4K版本做明顯區隔

2019-03-27 16:18

AMD證實僅向Google串流遊戲服務Stadia提供客製化GPU 不包含客製化CPU

2019-03-27 15:55

華為與Gentle Monster合作打造具備藍牙耳機功能的「智慧墨鏡」

2019-03-27 09:14

露營野餐添歡樂 藍牙揚聲器、KTV音箱熱銷

2019-03-26 14:17

小管家報到！智慧音箱聲控家電

2019-03-26 14:16

有拜有保佑！宏碁智慧佛珠再推大甲媽祖祈福版

2019-03-25 17:32

華碩全新微型LED無線投影機輕巧上市 PChome獨家首賣

2019-03-25 14:32

北美電競筆電 華碩1月市占率23%奪冠

2019-03-25 14:22

科學家把iPhone攪個粉碎 得出智慧型手機背後的血汗真相

2019-03-25 12:17

Apple Watch春時尚新風格 Hermès漸層色皮革表帶太美了

2019-03-24 18:13

蘋果遲遲無法推出AirPower無線充電盤 可能與名稱被人搶註商標有關

2019-03-24 13:35

Intel第9代Core i系列維持14nm製程設計 加入Wi-Fi 6連接能力

2019-03-23 11:07

Vavle將重新調整Steam服務介面 預計今年夏季開放測試

2019-03-23 11:07

AirPods如何從「塞耳棉花棒」變時髦配件？專家指4點原因

2019-03-22 21:40

與聯想合力打造的Oculus Rift S 增加配戴舒適、視覺解析度提高

2019-03-22 16:01

HP宣布打造全新Windows MR虛擬實境頭戴裝置 對應單眼2K解析度視覺表現

2019-03-22 14:47

針對Google雲端串流遊戲 UL Benchmarks推出多GPU效能量測工具

2019-03-22 14:45

不只賣手機…傳華為電視4月推出 目標年銷售1,000萬台

2019-03-22 12:41

全新入門款Kindle閱讀器 內建背光功能

2019-03-21 22:56

隨著春季發表會將至 蘋果也宣布換上新色設計錶帶、保護殼等配件

2019-03-21 11:41

升級新款處理器 Atari復刻款主機Atari VCS將延至今年底才會出貨

2019-03-21 11:29

新AirPods來了！多了無線充電盒 還可用「嘿 Siri」聲控

2019-03-20 21:27

第二代AirPods搶先亮相！ 搭配無線充電、可額外付費升級

2019-03-20 21:16

蘋果傳研發VR鍵盤 郭明錤：外觀設計像頭盔

2019-03-20 17:37

串流球賽看到打哈欠？蘋果擬直接給你看精彩片段

2019-03-20 17:22

iMac小改款衝效能 售價41,900元起

2019-03-20 15:43

蘋果iMac也更新！主打最新處理器與強大繪圖晶片

2019-03-20 12:19

蘋果更新iMac！換上Intel第9代處理器 效能增兩倍

2019-03-19 21:57

Unity也加入支援NVIDIA RTX即時光影追跡技術

2019-03-19 17:51

推動數據分析應用 NVIDIA打造全新CUDA-X AI加速演算平台

2019-03-19 17:50

NVIDIA打造Level 2+以上自動駕駛應用方案 將與TOYOTA攜手合作

2019-03-19 17:46

NVIDIA進軍更廣大AIoT市場應用 揭曉Jetson Nano與開發板產品

2019-03-19 17:45

NVIDIA宣布打造全新GauGAN研究工具 透過簡單線條繪製即可建立擬真影像

2019-03-19 17:42

NVIDIA更新採8U形式設計RTX伺服器 串接發揮更大虛擬化顯示算力應用

2019-03-19 17:41

NVIDIA揭曉Omniverse協作平台 提昇3D影像內容分工渲染創作效率

2019-03-19 17:39

擴展遊戲遊玩體驗 NVIDIA針對舊款顯示卡開放使用即時光影追跡效果

2019-03-19 17:39

洗衣機與真無線藍牙耳機 紅米品牌首款家電、配件產品揭曉

2019-03-18 21:13
看更多

熱門文章

Apple Card十大功能太狂 蘋果打趴市面上信用卡

2019-03-27 19:36

Google找工作新功能！國內外8大平台職缺一鍵搜尋

2019-03-27 17:31

任天堂傳今年6月再推兩款Nintnedo Switch設計版本

2019-03-27 15:55

Gmail可以互動了！正式推出AMP for Email

2019-03-27 20:38

Apple iOS 12.2 報到，支援 AirPods 2、新增 4 款 Animoji 動畫…等功能

2019-03-27 23:02

一踏進店就知你想點大麥克！麥當勞也搞機器學習

2019-03-27 16:24

蘋果將舊款Apple TV名稱標示HD規格，與4K版本做明顯區隔

2019-03-27 16:18

蘋果招手合作，它卻直接說不！4點分析，看Netflix如何打造連迪士尼、亞馬遜都虎視眈眈的影音帝國

2019-03-28 10:06

iOS 12.2更新內容藏著Beats新款真無線耳機外觀影像

2019-03-27 16:19

AMD證實僅向Google串流遊戲服務Stadia提供客製化GPU 不包含客製化CPU

2019-03-27 15:55

列為智慧台灣計畫項目之一 Google for Jobs求職服務在台上線

2019-03-27 15:47

三星揭曉新款中階手機Galaxy A70 強調帶來更好拍攝與連網使用體驗

2019-03-28 10:15

Fitbit新款智慧手錶、手環在台推出 率先推出Versa Lite、Inspire系列

2019-03-28 13:17

AI看面相用直銷手法 宗教網路化成趨勢

2019-03-27 20:53

Apple Arcade遊戲訂閱玩到飽、無廣告 更沒有In-App課金

2019-03-27 22:40

微軟攜手中華電信、是方電訊等電信業者打造在地化Azure服務

2019-03-27 16:11

提昇PSN下載購買率 Sony不再提供零售商直接銷售數位版遊戲

2019-03-27 15:50

專利內容顯示 夏普也計畫進軍螢幕可凹折手機市場

2019-03-27 15:59

動手玩／對應Galaxy S10系列O極限全螢幕設計，OtterBox、LifeProof新款保護殼

2019-03-27 15:53

Google擴大投資台灣 持續推動Google Assistant在內應用生態

2019-03-27 15:44

除了《漫威鋼鐵人VR》 顯然Sony首次遊戲新作直播內容並未獲得玩家滿意

2019-03-28 09:22

主打大電池與超廣角拍攝的Galaxy A30、A20登台 新增粉色款Galaxy A8s

2019-03-28 11:48

資源統合或填補虧損？ Sony宣布將影像產品、家電影音與行動通訊事業部合併

2019-03-28 09:53

讓玩家整理Nintendo Labo厚紙板套件 任天堂推出售價800日圓的紙箱…

2019-03-28 11:26

Sony揭曉第二代RX0 II 加入電子防震與麥克風輸入設計

2019-03-28 10:05

美國ITC針對蘋果、高通兩樁訴訟做出不同裁決

2019-03-28 10:51

SNK新作《SAMURAI SHODOWN》最新宣傳影片 揭曉更多登場角色

2019-03-28 10:14

強攻社群 Fitbit宣布推4款全新智慧穿戴產品

2019-03-28 12:24

蘋果新聞+訂閱服務能否成為媒體業者救星？ 關鍵還是在於內容

2019-03-27 16:14

亞太電信Gt智慧生活粉絲團挑戰連續直播5天 廣邀粉絲集氣「孵G蛋」

2019-03-27 19:23

iCHEF持續用數據說話 藉「餐廳幫」協助餐飲業者經營最佳化

2019-03-28 10:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top