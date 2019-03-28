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Sony揭曉第二代RX0 II 加入電子防震與麥克風輸入設計

2019-03-28 10:05楊又肇

相較2017年選在德國IFA展會活動揭曉的RX0，Sony稍早宣布更新的第二代產品RX0 II維持搭載1530萬畫素、1吋堆疊式Exmor RS CMOS感光元件，另外也搭載BIONZ X影像處理器與ZEISS Tessar T* 24mm F4.0廣角鏡頭，對應ISO 80至12800的感光值表現，但在最短近拍距離縮減至20公分，同時在錄影功能也增加可直接拍攝4K解析度影片，而在機身上也增加電子防震與麥克風輸入設計，更進一步加入可上掀180度、下翻90度的翻轉螢幕，讓RX0 II更容易貼近影片創作使用需求。

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若跟先前推出的α6400，此次推出的RX0 II顯然更容易讓一般影片創作者使用，尤其對應經常拍攝日常生活記錄的影音部落客使用需求而言，RX0 II更提供10公尺沉水距離防護、2公尺垂直距離掉落防護，以及200公斤抗壓等特性，加上更短近拍距離與4K解析度拍攝表現，以及眼部對焦等應用功能，幾乎可以滿足多數拍攝使用需求。

另外，跟先前推出機種相同，RX0 II也能配合新版Imaging Edge Mobile app (原本的PlayMemories Mobile app更新版本)同時串接5組相機進行同步拍攝，若是透過無線網路連接的話，則可支援6-50組相機連接拍攝，甚至藉由相機控制盒的話，更可支援高達100組相機同步拍攝。而此項操作功能，將會透過預計在夏季釋出的韌體更新提供。

至於在新版Imaging Edge Mobile app中，使用者也開始可以直接透過手機進行編修拍攝內容，並且快速透過手機連網功能將影片分享至線上社群等平台存放。

建議售價部分，RX0 II預計會在近期內正式推出，台灣地區也會引進銷售，但目前僅能確認美金售價為698美元，尚未確認台灣地區預計銷售價格。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

德國

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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