親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蘋果春季發表會
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

創紀錄！NCC對中天新聞台做出七種處分 重罰百萬

這些神祕年分 台灣為何生育率掉底又上升

蘋果將舊款Apple TV名稱標示HD規格，與4K版本做明顯區隔

2019-03-27 16:18楊又肇

蘋果在此次春季發表會上貫徹以軟體服務內容說明為主的作法，但其實在硬體產品方面還是有新動態，隨著針對電視平台的應用服務TV app更新，並且宣佈推出全新原創節目服務Apple TV+，蘋果也將原本舊款Apple TV產品冠上HD名稱，藉此與後來推出的Apple TV 4K做更明顯區隔。

分享

至於更早期推出、採用舊款控制器設計的Apple TV，目前則已經不再提供銷售，未來僅以內建32GB儲存容量與A8處理器設計的Apple TV HD，以及對應4K HDR內容播放、支援杜比全景聲，並且搭載A10X Fusion處理器的Apple TV 4K作為對應電視使用機種。

目前Apple TV系列機種價位，Apple TV HD將以新台幣4990元價格銷售，而Apple TV 4K則因為區分32GB或64GB儲存容量，因此建議售價分別為新台幣5990元與6590元。

以蘋果目前的市場策略來看，維持銷售Apple TV產品依然會是讓更多人使用蘋果電視平台服務內容的作法之一，而要吸引更多人加入使用蘋果電視平台內容，則是進一步與電視裝置硬體廠商合作，藉此讓蘋果電視平台服務可以進駐更多連網電視產品被使用，另一方面則是擴展TV app內容在更多iOS、tvOS，以及macOS平台裝置使用機率。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Apple TVApple蘋果連網電視

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

AMD證實僅向Google串流遊戲服務Stadia提供客製化GPU 不包含客製化CPU

2019-03-27 15:55

華為與Gentle Monster合作打造具備藍牙耳機功能的「智慧墨鏡」

2019-03-27 09:14

露營野餐添歡樂 藍牙揚聲器、KTV音箱熱銷

2019-03-26 14:17

小管家報到！智慧音箱聲控家電

2019-03-26 14:16

有拜有保佑！宏碁智慧佛珠再推大甲媽祖祈福版

2019-03-25 17:32

華碩全新微型LED無線投影機輕巧上市 PChome獨家首賣

2019-03-25 14:32

北美電競筆電 華碩1月市占率23%奪冠

2019-03-25 14:22

科學家把iPhone攪個粉碎 得出智慧型手機背後的血汗真相

2019-03-25 12:17

Apple Watch春時尚新風格 Hermès漸層色皮革表帶太美了

2019-03-24 18:13

蘋果遲遲無法推出AirPower無線充電盤 可能與名稱被人搶註商標有關

2019-03-24 13:35

Intel第9代Core i系列維持14nm製程設計 加入Wi-Fi 6連接能力

2019-03-23 11:07

Vavle將重新調整Steam服務介面 預計今年夏季開放測試

2019-03-23 11:07

AirPods如何從「塞耳棉花棒」變時髦配件？專家指4點原因

2019-03-22 21:40

與聯想合力打造的Oculus Rift S 增加配戴舒適、視覺解析度提高

2019-03-22 16:01

HP宣布打造全新Windows MR虛擬實境頭戴裝置 對應單眼2K解析度視覺表現

2019-03-22 14:47

針對Google雲端串流遊戲 UL Benchmarks推出多GPU效能量測工具

2019-03-22 14:45

不只賣手機…傳華為電視4月推出 目標年銷售1,000萬台

2019-03-22 12:41

全新入門款Kindle閱讀器 內建背光功能

2019-03-21 22:56

隨著春季發表會將至 蘋果也宣布換上新色設計錶帶、保護殼等配件

2019-03-21 11:41

升級新款處理器 Atari復刻款主機Atari VCS將延至今年底才會出貨

2019-03-21 11:29

新AirPods來了！多了無線充電盒 還可用「嘿 Siri」聲控

2019-03-20 21:27

第二代AirPods搶先亮相！ 搭配無線充電、可額外付費升級

2019-03-20 21:16

蘋果傳研發VR鍵盤 郭明錤：外觀設計像頭盔

2019-03-20 17:37

串流球賽看到打哈欠？蘋果擬直接給你看精彩片段

2019-03-20 17:22

iMac小改款衝效能 售價41,900元起

2019-03-20 15:43

蘋果iMac也更新！主打最新處理器與強大繪圖晶片

2019-03-20 12:19

蘋果更新iMac！換上Intel第9代處理器 效能增兩倍

2019-03-19 21:57

Unity也加入支援NVIDIA RTX即時光影追跡技術

2019-03-19 17:51

推動數據分析應用 NVIDIA打造全新CUDA-X AI加速演算平台

2019-03-19 17:50

NVIDIA打造Level 2+以上自動駕駛應用方案 將與TOYOTA攜手合作

2019-03-19 17:46

NVIDIA進軍更廣大AIoT市場應用 揭曉Jetson Nano與開發板產品

2019-03-19 17:45

NVIDIA宣布打造全新GauGAN研究工具 透過簡單線條繪製即可建立擬真影像

2019-03-19 17:42

NVIDIA更新採8U形式設計RTX伺服器 串接發揮更大虛擬化顯示算力應用

2019-03-19 17:41

NVIDIA揭曉Omniverse協作平台 提昇3D影像內容分工渲染創作效率

2019-03-19 17:39

擴展遊戲遊玩體驗 NVIDIA針對舊款顯示卡開放使用即時光影追跡效果

2019-03-19 17:39

洗衣機與真無線藍牙耳機 紅米品牌首款家電、配件產品揭曉

2019-03-18 21:13

Apple Pay綁定西瓜卡教學 手動加值、查詢餘額和交易紀錄

2019-03-18 18:24

Apple Watch可偵測心律不整？ 初步研究說Yes

2019-03-18 16:57

Garmin針對賽車、航空、航海與進階運動需求打造新款MARQ系列智慧錶

2019-03-18 09:07
看更多

熱門文章

用LINE落伍了！ 日本年輕人：老人和小學生才會用

2019-03-27 13:28

一分鐘抓重點 蘋果最新4大服務強在哪

2019-03-26 16:51

影／寶寶開口第一句話「Hey Google！」爸媽傻了

2019-03-27 13:53

iOS 12.2釋出更新 新產品照也被挖出

2019-03-26 19:38

廠商改Skype群組名「愛殺價」 客戶：你知道我看得到嗎

2019-03-26 16:56

華為揭曉年度旗艦P30、P30 Pro 主打50倍變焦 拍得更遠更清晰

2019-03-27 06:38

蘋果發表會無新機 華為狠酸「謝謝暖場」

2019-03-26 21:07

空降拍照榜冠軍 華為P30系列巴黎發表

2019-03-27 00:07

手機中木馬病毒後門大開？ 很煩但必須做的五件事

2019-03-27 11:45

華為發表會最有梗是它！Gentle Monster聯名智慧眼鏡進軍時尚圈

2019-03-27 00:33

係金A！ 加郭董好友 一天飆破4萬人

2019-03-27 01:04

歐盟祭出新著作權法 谷歌、臉書叫苦連天

2019-03-27 11:10

華碩說明 自動更新工具程式可能遭受攻擊情事

2019-03-26 17:54

Apple Card創新未必多 可能靠友善加分

2019-03-27 08:59

5G首波釋2790MHz頻寬 NCC拚明年上半如期完成

2019-03-26 18:03

抖音15秒變長5分鐘 初期開放給科普內容

2019-03-26 16:31

任天堂傳今年6月再推兩款Nintnedo Switch設計版本

2019-03-27 15:55

AMD證實僅向Google串流遊戲服務Stadia提供客製化GPU 不包含客製化CPU

2019-03-27 15:55

HTC攜手高通 推動XR生態系加速發展

2019-03-27 11:30

Google推新服務 職缺搜尋上線

2019-03-27 11:31

宏達電攜高通 加速XR一體機和5G手機商業化

2019-03-27 10:24

華為與Gentle Monster合作打造具備藍牙耳機功能的「智慧墨鏡」

2019-03-27 09:14

影／蘋果春季發表會懶人包 四大重點一次看

2019-03-26 19:21

專利內容顯示 夏普也計畫進軍螢幕可凹折手機市場

2019-03-27 15:59

提昇PSN下載購買率 Sony不再提供零售商直接銷售數位版遊戲

2019-03-27 15:50

列為智慧台灣計畫項目之一 Google for Jobs求職服務在台上線

2019-03-27 15:47

微軟攜手中華電信、是方電訊等電信業者打造在地化Azure服務

2019-03-27 16:11

iOS 12.2更新內容藏著Beats新款真無線耳機外觀影像

2019-03-27 16:19

蘋果將舊款Apple TV名稱標示HD規格，與4K版本做明顯區隔

2019-03-27 16:18

Brinno推出長效高畫質縮時攝影機

2019-03-27 12:01

一踏進店就知你想點大麥克！麥當勞也搞機器學習

2019-03-27 16:24

動手玩／對應Galaxy S10系列O極限全螢幕設計，OtterBox、LifeProof新款保護殼

2019-03-27 15:53

Google擴大投資台灣 持續推動Google Assistant在內應用生態

2019-03-27 15:44

蘋果新聞+訂閱服務能否成為媒體業者救星？ 關鍵還是在於內容

2019-03-27 16:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top