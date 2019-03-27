蘋果將舊款Apple TV名稱標示HD規格，與4K版本做明顯區隔

蘋果在此次春季發表會上貫徹以軟體服務內容說明為主的作法，但其實在硬體產品方面還是有新動態，隨著針對電視平台的應用服務TV app更新，並且宣佈推出全新原創節目服務Apple TV+，蘋果也將原本舊款Apple TV產品冠上HD名稱，藉此與後來推出的Apple TV 4K做更明顯區隔。

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至於更早期推出、採用舊款控制器設計的Apple TV，目前則已經不再提供銷售，未來僅以內建32GB儲存容量與A8處理器設計的Apple TV HD，以及對應4K HDR內容播放、支援杜比全景聲，並且搭載A10X Fusion處理器的Apple TV 4K作為對應電視使用機種。

目前Apple TV系列機種價位，Apple TV HD將以新台幣4990元價格銷售，而Apple TV 4K則因為區分32GB或64GB儲存容量，因此建議售價分別為新台幣5990元與6590元。

以蘋果目前的市場策略來看，維持銷售Apple TV產品依然會是讓更多人使用蘋果電視平台服務內容的作法之一，而要吸引更多人加入使用蘋果電視平台內容，則是進一步與電視裝置硬體廠商合作，藉此讓蘋果電視平台服務可以進駐更多連網電視產品被使用，另一方面則是擴展TV app內容在更多iOS、tvOS，以及macOS平台裝置使用機率。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》