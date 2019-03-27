AMD證實僅向Google串流遊戲服務Stadia提供客製化GPU 不包含客製化CPU

先前Google揭曉串流遊戲服務Stadia時，曾透露採用客製化硬體設計，其中包含由AMD提供搭載56組運算單元與HBM 2顯示記憶體，同時顯示效能達10.7 TFLOPS的客製化GPU，另外則搭載運算時脈可達2.7GHz、搭配16GB記憶體運作的客製化CPU，當時有看法認為此款客製化CPU應該是採用AMD Zen 2架構為基礎，但從AMD於後續澄清並未在客製化CPU項目與Google合作，似乎又將此款客製化CPU指向Intel。

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不過，從Google揭曉Stadia服務時，並未在合作夥伴名單中標示Intel，而Intel也未說明是否參與Stadia服務合作，因此又開始讓市場開始猜測與Stadia合作客製化CPU的廠商為何。

目前除了Intel與AMD之外，雖然包含Chips and Technologies、威盛、IBM、IDT、國家半導體、NEC、意法半導體、矽統科技、德州儀器、全美達、聯華電子、Movtalvo、瞻營全電子在內廠商同樣也以x86架構打造處理器產品，但整體生產規模並不像Intel、AMD，但若以客製化CPU產品設計，僅對應諸如Stadia特定服務內容的角度來看，依然有可能採用這些廠商提供客製化產品驅動。

依照Google的說法，Stadia的顯示效能約在10.7 TFLOPS，並且可支援4K 60fps HDR畫質輸出表現，未來更可支援8K 120fps HDR顯示輸出效果，但在網路傳輸頻寬至少需要採用25MB/s以上。

Stadia預計將會在今年底之前推出正式版服務，首波推行地區將包含美國、加拿大、歐洲與英國四個國家地區，並且支援更多第三方廠商控制手把操作。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》