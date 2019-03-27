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華為與Gentle Monster合作打造具備藍牙耳機功能的「智慧墨鏡」

2019-03-27 09:14楊又肇

除了揭曉P30系列手機華為在此次巴黎發表會上也同步揭曉多款配件產品，其中包含對應P30系列使用的多款保護殼，以及與施華洛世奇合作的水晶保護殼，以及可將其中一端耳機拆卸，並且透過USB-C連接埠與手機快速配對連接、充電的無線耳機FreeLace，以及支援40W快充的12000mAh行動電源，另外也包含換上新色的HUAWEI Watch GT智慧手錶、新款真無線耳機FreeBuds Lite，同時更與韓國潮流眼鏡品牌Gentle Monster合作打造一款智慧墨鏡「EYEWEAR」。

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與韓國潮流眼鏡品牌Gentle Monster合作打造的智慧墨鏡，預計要等到今年7月才會正式推出，目前也似乎尚未有具體產品名稱，僅以「EYEWEAR」稱呼，但可以確定的是將能與手機配對連接，並且具備NFC感應連接充電設計，使用者可以透過隨身攜行盒收納、補充電力，本身更具備支援波束成形技術的雙麥克風，藉此正確接收使用者聲控指令，同時藉由內建擴音喇叭播放回應內容。

從整體設計來看，由於墨鏡本身並未搭載可將內容投放在鏡片上的功能，因此這項產品比較像是將藍牙耳機與墨鏡結合，讓使用者在配戴過程可以用更自然方式使用耳機功能，而不致於顯得突兀。

同時，墨鏡本身更採取模組化設計，因此可以依照使用者需求以一般眼鏡形式呈現，或是當做墨鏡使用。

目前華為與韓國潮流眼鏡品牌Gentle Monster合作的智慧墨鏡尚未公布具體售價，但預計會在今年7月揭曉。

而此次同步推出的無線耳機FreeLace將以99歐元銷售，新色設計的HUAWEI Watch GT智慧手錶建議售價則依照尺寸不同，分別為229歐元與249歐元，支援40W快充的12000mAh行動電源建議售價為99歐元，新款真無線耳機FreeBuds Lite建議售價則為119歐元。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

華為

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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