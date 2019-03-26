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小管家報到！智慧音箱聲控家電

2019-03-26 14:16聯合晚報 記者張義宮／台北報導

華碩智慧喇叭華碩智慧喇叭提供更貼近台灣民眾生活化及在地化服務。 圖／udn買...
華碩智慧喇叭
華碩智慧喇叭提供更貼近台灣民眾生活化及在地化服務。 圖／udn買東西提供
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對於智慧家庭的實現正隨著人工智慧（AI）及物聯網（IoT）產業鏈及智慧家電系正逐步成形，可聲控、內建AI語音助理的智慧音箱不僅能遙控家電，同時也能提供更多數位內容及娛樂服務給人們，將成為智慧家庭管理樞紐；智慧音箱蔚為時尚、實用、新潮的3C產品。

智慧音箱能智慧管理家電、提供更多影音娛樂等內容服務，逐漸成為居家重要幫手，2018年底在美國家庭普及率逼近五成，在美國市場發展相對成熟。

小米AI音箱小米AI音箱價格親民，CP值高，提供米家系列智慧家電操控管裡。 ...
小米AI音箱
小米AI音箱價格親民，CP值高，提供米家系列智慧家電操控管裡。 圖／全國電子提供
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在台灣，智慧音箱發展相對較晚，2018年6月全台首支主打在地化語調及服務內涵的遠傳問問智慧音箱上市，3C通路的全國電子同步首賣，今年陸續導入華碩智慧喇叭及小米AI音箱，獲得消費者的青睞度愈來愈高。

在地化語調、貼近需求

全國電子表示，遠傳問問智慧音箱、華碩智慧喇叭及小米AI音箱，三者皆以「在地化語調」、「貼近生活需求」搶攻台灣智慧音箱市場。其中，遠傳除智慧服務，其問問智慧音箱採木質底座，擁有羊毛3D立體編製布的機身，同時是一個擁有絕佳音響效果的音箱。

遠傳問問智慧音箱全台首支主打「在地化語調及服務內涵」的遠傳問問智慧音箱。 圖...

遠傳問問智慧音箱
全台首支主打「在地化語調及服務內涵」的遠傳問問智慧音箱。 圖／全國電子提供
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使用台灣AI系統服務，以提供更貼近台灣民眾生活化及在地化服務的華碩智慧喇叭，提供獨有的個性化內容服務，例如，能自錄應聲詞及客製化設定，更拉近使用者與智慧喇叭的距離；而小米AI音箱主打與米家物聯網裝置的串聯服務，提供給米粉們更完整的智慧家庭生活服務。

在市場反應及銷售表現方面，全國電子指出，遠傳最早推出，市場口碑好，獲得都會白領喜愛。

華碩的在地化程度高，全省都有不錯的穩定銷售表現。小米價格落在1495元，是三者當中價格最親民的一款，CP值高，提供米家系列智慧家電操控管裡，大增米粉購買意願，每月銷售穩定成長。

小豹AI音箱小豹AI音箱結合AI智能、可擬人應答。 圖／udn買東西提供
小豹AI音箱
小豹AI音箱結合AI智能、可擬人應答。 圖／udn買東西提供
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udn買東西表示，智慧音箱為新趨勢商品，市場品牌逐漸增多，小豹AI音箱、華碩及遠傳的智慧音箱為現階段上架商品，價格帶落在3000至5000元。未來可能會引進Apple HomePod、amazon智慧音箱、Google智慧音箱等品牌。

串聯智慧家電更便利

udn買東西指出，人工智慧發展越來越發達，透過智慧音箱互動裝置，搭配不同生活場景，讓生活越來越便捷。未來智慧音箱透過大數據的建置和訓練，在串聯各種智慧家庭設備，在使用上比手機及電腦方便，實現家庭控制中心的角色，接收口語命令去執行各式各樣的任務，會讓日常生活更加便利。

AI3C

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