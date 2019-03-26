小管家報到！智慧音箱聲控家電

2019-03-26 14:16 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 張義宮 ／台北報導



華碩智慧喇叭

華碩智慧喇叭提供更貼近台灣民眾生活化及在地化服務。 圖／udn買東西提供 分享 facebook

對於智慧家庭的實現正隨著人工智慧（AI）及物聯網（IoT）產業鏈及智慧家電系正逐步成形，可聲控、內建AI語音助理的智慧音箱不僅能遙控家電，同時也能提供更多數位內容及娛樂服務給人們，將成為智慧家庭管理樞紐；智慧音箱蔚為時尚、實用、新潮的3C產品。

智慧音箱能智慧管理家電、提供更多影音娛樂等內容服務，逐漸成為居家重要幫手，2018年底在美國家庭普及率逼近五成，在美國市場發展相對成熟。

小米AI音箱

小米AI音箱價格親民，CP值高，提供米家系列智慧家電操控管裡。 圖／全國電子提供 分享 facebook

在台灣，智慧音箱發展相對較晚，2018年6月全台首支主打在地化語調及服務內涵的遠傳問問智慧音箱上市，3C通路的全國電子同步首賣，今年陸續導入華碩智慧喇叭及小米AI音箱，獲得消費者的青睞度愈來愈高。

在地化語調、貼近需求

全國電子表示，遠傳問問智慧音箱、華碩智慧喇叭及小米AI音箱，三者皆以「在地化語調」、「貼近生活需求」搶攻台灣智慧音箱市場。其中，遠傳除智慧服務，其問問智慧音箱採木質底座，擁有羊毛3D立體編製布的機身，同時是一個擁有絕佳音響效果的音箱。



遠傳問問智慧音箱

全台首支主打「在地化語調及服務內涵」的遠傳問問智慧音箱。 圖／全國電子提供 分享 facebook

使用台灣AI系統服務，以提供更貼近台灣民眾生活化及在地化服務的華碩智慧喇叭，提供獨有的個性化內容服務，例如，能自錄應聲詞及客製化設定，更拉近使用者與智慧喇叭的距離；而小米AI音箱主打與米家物聯網裝置的串聯服務，提供給米粉們更完整的智慧家庭生活服務。

在市場反應及銷售表現方面，全國電子指出，遠傳最早推出，市場口碑好，獲得都會白領喜愛。

華碩的在地化程度高，全省都有不錯的穩定銷售表現。小米價格落在1495元，是三者當中價格最親民的一款，CP值高，提供米家系列智慧家電操控管裡，大增米粉購買意願，每月銷售穩定成長。

小豹AI音箱

小豹AI音箱結合AI智能、可擬人應答。 圖／udn買東西提供 分享 facebook

udn買東西表示，智慧音箱為新趨勢商品，市場品牌逐漸增多，小豹AI音箱、華碩及遠傳的智慧音箱為現階段上架商品，價格帶落在3000至5000元。未來可能會引進Apple HomePod、amazon智慧音箱、Google智慧音箱等品牌。

串聯智慧家電更便利

udn買東西指出，人工智慧發展越來越發達，透過智慧音箱互動裝置，搭配不同生活場景，讓生活越來越便捷。未來智慧音箱透過大數據的建置和訓練，在串聯各種智慧家庭設備，在使用上比手機及電腦方便，實現家庭控制中心的角色，接收口語命令去執行各式各樣的任務，會讓日常生活更加便利。