科學家把iPhone攪個粉碎 得出智慧型手機背後的血汗真相

2019-03-25 12:17 聯合新聞網 綜合報導



過去常聽到「血鑽石」這類說法，沒想到我們每幾年就替換一次的手機中也含有稀有的礦物成份，提供礦物原料的採礦公司常僱用童工在惡劣的環境下賣命挖礦，才能產出手機的必要成份。普利茅斯大學的科學家們透過一項實驗，揭開了手機背後血淋淋的事實。

為了分析手機含有什麼成份，科學家把一支iPhone放進果汁機裡攪個粉碎。photo credit: YouTube:University of Plymouth 分享 facebook

幾位科學家們最近在普利茅斯大學實驗室中將iPhone放進果汁機裡打個粉碎，這麼做不是為了好玩有趣，而是要分析現代人賴以生活的智慧型手機裡含有什麼成份。他們分析了手機粉末之後得到的結果包括：33克的鐵、13克的矽、7克的鉻以及其他成份。引起科學家注意的是當中一些比較稀有的原料，包含900毫克的鎢、70毫克的鈷和鉬，以及160毫克釹和30毫克镨。而我們熟悉的貴金屬部份，每支手機裡都包含約90毫克的銀和36毫克的黃金。

為了獲取以上這些原料，必須開採10到15公斤的礦石，包括7公斤的金礦，1公斤銅礦，750克鎢礦和200克鎳礦。這些就是製造一支智慧型手機所需的資源。

分析了手機粉末之後發現，手機裡含有許多珍貴稀有的貴金屬。photo credit: YouTube:University of Plymouth 分享 facebook

手機原料中的鈷是一個頗具爭議性的原料，它是製造能反覆充電的鋰電池不可或缺的原料，因此在近年的需求量越來越高。近期傳出生產鈷礦的非洲國家剛果，常僱用童工在惡劣的環境下開採鈷礦，童工們的勞力受到壓榨、健康受到威脅，賣命工作後也只能得到一點點報酬，成為礦商們剝削的對象。這類消息傳出後，一些手機廠商如蘋果曾以實際行動抵抗不良礦商，停止購買傳出剝削童工的鈷礦公司所生產的鈷。

科學家們想要以這次的實驗喚起大家對手機原料的重視，強調除了採礦之外，手機的回收再利用也相當重要。既然手機裡存有這麼多珍貴的物質，如何將淘汰的手機有效的回收以促進原料的再生和利用，將是民眾和手機廠商需要正視的議題。