蘋果遲遲無法推出AirPower無線充電盤 可能與名稱被人搶註商標有關

雖然在2017年秋季新品發表會上就公布可同時為iPhone、Apple Watch、AirPods補充電力的無線充電盤AirPower，後續卻始終未能將此項產品帶到市場銷售，原因除了可能在於當時無法解決充電時產生過熱問題，另一個原因則可能與AirPower名稱遭人搶先註冊專利有關。

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根據MacRumors網站指出，蘋果在2018年夏季才遞交申請AirPower商標，但名為Advanced Access Technologies的公司早在蘋果之前申請註冊AirPower商標名稱，並且由美國專利與商標局在2018年12月批准，並且對外公告。

而蘋果在今年1月提出反對申請，並且聲明Advanced Access Technologies申請註冊AirPower名稱專利，將會與蘋果旗下包含AirPlay、AirPort，以及AirPrint在內產品名稱產生混淆。

不過，在透過多次遞交不同反對申請之後，蘋果在不久前撤回所有反對申請，同時蘋果代表律師更證實蘋果已經從Advanced Access Technologies手上收購AirPower商標。雖然目前AirPower商標所有人仍是Advanced Access Technologies，但蘋果似乎已經開始著手處理所有人移轉流程，預計將獲取AirPower商標所有權。

至於取得AirPower商標之後，意味蘋果將可在近期內對外宣佈開放銷售AirPower的消息，最快或許將會在下週間公布此項產品上市資訊。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》