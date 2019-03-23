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Intel第9代Core i系列維持14nm製程設計 加入Wi-Fi 6連接能力

2019-03-23 11:07楊又肇

今年在CES 2019期間便已預告將在第二季揭曉對應筆電使用的第9代Core i系列行動版處理器，Intel在此次GDC 2019期間除了再次說明第9代Core i系列行動版處理器將會先推出著重效能表現的H系列之外，同樣也會是採用14nm++製程技術、Coffee Lake-S Refresh架構設計，更會搭載Intel Wi-Fi 6 AX200 (Gig+)連接功能，並且同樣可搭配Intel Optane記憶體提昇更高的運算效能。

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而如果從Intel強調新款行動版處理器將會在今年第二季內揭曉，預期將會選在Computex 2019前後推出，或許也會同步搭配合作夥伴製作筆電產品一同亮相，包含Razer、蘋果也都可能在旗下筆電產品換上新款處理器設計。

除此之外，Intel也宣佈更新旗下Graphics Command Center應用程式，其中加入自動識別遊戲內容功能，並且能讓使用者透過單鍵執行最佳化調整，目前雖然僅能識別約30款遊戲作品，但Intel表示接下來將會加入識別更多遊戲。

之所以推出新版Graphics Command Center應用程式，Intel自然也是為了接下來即將推出的獨立顯示卡產品作準備，此外也啟用名為The Odyssey的會員計畫，將會透過此項計畫聆聽用戶反饋意見，並且將以此改善未來顯示卡相關軟硬體功能。

另外，針對遊戲開發應用方面也將透過GameDev Boost計畫與更多獨立開發者、遊戲工作室等合作，藉此協助更多遊戲內容可以順利銜接全球175個國家地區、超過10億台硬體裝置上的遊戲遊玩需求。

而在此次GDC 2019期間，Intel更宣佈與Spirit AI攜手合作，預計透過語音識別方式減少遊戲連線或直播過程中的不良發言比例，同時也進一步與騰訊探討未來在雲端串流遊戲應用發展可能性，更與Creative Assembly一同協助遊戲開發者在遊戲內容中善用多核處理器運算能力，而在3D顯示軟體應用、即時光影互動、虛擬實境，以及如何藉由機器學習杜絕線上遊戲騷擾與作弊行為，Intel也表示將會持續與合作夥伴協力改善，進而打造更好的遊戲體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

機器學習Intel

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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