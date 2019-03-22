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與聯想合力打造的Oculus Rift S 增加配戴舒適、視覺解析度提高

2019-03-22 16:01楊又肇

Oculus稍早於GDC 2019期間揭曉升級款Oculus Rift S，其中相關設計更與聯想合作，藉此提升整體配戴舒適感，並且將原本搭載的OLED面板更換成與Oculuas Go相同的LCD面板，並且將解析度提昇至1280 x 1440，而畫面更新率則從原本90Hz降為80Hz，但整體視覺範圍則是變得更廣，而原本內建耳機設計則取消，變成由使用者自行外接偏好使用耳機。

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基本上，Oculus Rift S可視為先前版本升級款，並且將搭配具備觸控操作功能的雙手控制器，而頭戴裝置同樣透過內建5組鏡頭進行定位，一樣可以透過Passthrough+功能搭配鏡頭拍攝畫面，讓使用者不必取下頭戴裝置即可「看見」前方影像。

另外，與聯想合作之下，Oculus讓新款Oculus Rift S變得更加輕巧，同時整體配戴感也更加舒適，並且降低漏光問題，而連接線也進一步做了簡化，透過單組連接線與PC端連接使用。

建議售價方面，Oculus Rift S將以399美元價格推出，預計在今年春季上市。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Oculus

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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