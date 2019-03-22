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HP宣布打造全新Windows MR虛擬實境頭戴裝置 對應單眼2K解析度視覺表現

2019-03-22 14:47楊又肇

針對商業應用需求，HP宣布更新新款對應微軟Windows MR的虛擬實境頭戴裝置Reverb，標榜單眼顯示解析度可達2160 x 2160，相比HTC VIVE Pro、三星HMD Odyssey帶來更高顯示解析度，主要鎖定應用虛擬實境技術的商業展示等需求。

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相比先前推出版本，Reverb在外型設計明顯不同，同時頭戴固定方式也採用全新設計，讓使用者能以更舒適、穩定方式固定頭戴裝置，同時整體重量也降低為499公克，相比先前推出版本採用816公克設計減輕將近一半重量。

而單眼解析度提昇至2160 x 2160，意味雙眼所及虛擬實境視覺將能進一步提昇，但相對也會讓硬體輸出面臨挑戰，但依照目前Intel、NVIDIA與AMD目前推行硬體設計，以及越來越多軟體廠商針對虛擬實境應用打造更豐富的軟體內容，要輸出穩定且流暢的虛擬實境影像應該不會太難，加上Reverb本身主要還是鎖定商業展示等需求使用居多，意味實際使用多半會聚焦在車輛、商品等內容展示講解使用，但也能輕易地套用在虛擬實境遊戲內容。

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跟先前採用OLED顯示面板設計不同，此次Reverb採用畫面更新率達90Hz的2.89吋LCD顯示面板，不僅可對應更快顯示反應表現，更能藉由新一代LCD面板技術改善虛擬實境網格視覺問題。另外，Reverb採用非球面鏡片設計，因此可對應114度的觀看視角。

至於與虛擬實境互動部分，則是透過手持左右控制器，而內容部分則可相容微軟windows MR平台，基本上沒有太大改變。

建議售價方面，Reverb建議售價為599美元，相比先前版本增加150美元，而專業版Reverb則將以649美元價格銷售，額外提供較短的連接線配件，方便使用者搭配HP Z VR背包連接使用，同時也提供可拆卸重複清洗的臉部襯墊，另外也會附上左右手控制器，以及一組DisplayPort轉mini-DisplayPort轉接配件。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

虛擬實境惠普

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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