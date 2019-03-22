針對Google雲端串流遊戲 UL Benchmarks推出多GPU效能量測工具

針對Google於此次GDC 2019揭曉的雲端串流遊戲服務Stadia，過去針對裝置端顯示效能打造3DMark測試基準工具的UL Benchmarks (前身為Futuremark)，隨即宣布針對諸如Stadia一類採用多GPU虛擬化應用打造的雲端串流服務提供效能量測工具。

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在此次Stadia公佈過程裡，Google便是採用UL Benchmarks提供的效能量測工具說明Stadia服務所提供顯示效能高達10.7TGLOPS。相較之下，PlayStation 4 Pro的顯示效能為4.2 TFLOPS，而Xbox One X的顯示效能則在6.0TFLOPS，而這些數據也同樣是藉由UL Benchmarks旗下3D Mark進行量測計算，進而得出效能表現結果。

由於UL Benchmarks強調本身會藉由一定計算加權方式，讓不同裝置平台上的顯示效能能以單一數據作為比較基準，而其中計算方式也與各個廠商合作定義統一標準，因此這次針對Stadia提出雲端串流服務的顯示效能計算結果，同樣可用來與一般透過3DMark計算顯示效能的數據結果直接做比較。

其實在更早之前，UL Benchmarks便曾宣布將針對雲端伺服器應用效能提供效能量測工具Servermark，並且透過統一標準讓量測結果能與其他裝置做更直覺的比較，此次進一步將效能評測標準涵蓋雲端串流應用服務，代表未來也能針對顯示卡虛擬化的應用服務提供效能評測標準，讓各家服務可以有更具信賴且統一計算標準作為比較。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》