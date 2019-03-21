升級新款處理器 Atari復刻款主機Atari VCS將延至今年底才會出貨

2019-03-21 11:29 聯合新聞網 楊又肇



原訂今年春季開始出貨的Atari復刻款主機Atari VCS，稍早確認將北美地區正式出貨時間延後至今年年底，原因在於計畫將內建處理器換上AMD以14nm FinFET製程打造的Ryzen客製化處理器，以及採AMD Vega顯示架構的Radeon獨立顯示卡。

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去年首度在GDC 2018期間亮相的Atari復刻款主機Atari VCS，在今年度的GDC 2019開展時證實將調整正式出貨時間，北美地區實際出貨時間預計從原訂今年春季延後到今年底。

實際原因則與原本公布規格採AMD Bristol Bridge架構設計的APU，但AMD在這段期間內則分別推出新款Ryzen處理器，同時也宣布推出更高顯示效能表現Vega架構顯示卡，因此Atari宣布將與AMD進一步合作在Atari VCS改用新款Ryzen處理器與Vega架構顯示卡。

不過，Atari並未透露預計用在Atari VCS的處理器等細節，但預計會在今年稍晚時候才會對外公佈更多細節。

而既然北美地區都要等到今年底才會正式供貨，預期更多美國以外地區參與Indiegogo集資訂購的玩家可能要等到2020年才能收到Atari VCS。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》