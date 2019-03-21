隨著春季發表會將至 蘋果也宣布換上新色設計錶帶、保護殼等配件

顯然蘋果計畫讓春季發表會內容聚焦在全新訂閱服務內容，因此近期接連公佈新款iPad Air、iPad mini、iMac與AirPods等配件，而稍早也宣布推出換上新色的全新Apple Watch錶帶配件，以及對應iPhone系列機種使用的全新保護殼配色。

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此次更新配色，其實也與日前推出的的新款iPad Air、iPad mini所搭配螢幕保護蓋採用色系相同，其中包含木瓜色、岩灰色、粉沙色、白色等選項，Apple Watch運動型錶帶更新增包含紫丁香色、留蘭香綠色、蔚藍色等選項。

至於在Nike運動型錶帶部分，則分別加入黑色配超級葡萄紫色、霧杉灰色配古苔灰色、淺青色配熱帶青色配色，愛馬仕皮革錶帶款式則分別增加玫瑰櫻色配粉筆白色配黏土色、亞麻藍色配粉筆白色配北方藍色，以及全新灰褐色。

另外，Apple Watch錶帶更新部分，還包含皮革錶環、時尚環扣錶帶，一樣分別加入矢車菊藍色、夕陽紅色。

而在對應iPhone機種使用的矽膠保護殼，則是分別推出台夫特藍色、木瓜色、留蘭香綠色等新色，皮革保護殼與皮革雙面夾則分別加入矢車菊藍色、夕陽紅色、紫丁香色，另外聰穎電池護殼則加入全新粉沙色設計。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》