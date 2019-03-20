第二代AirPods搶先亮相！ 搭配無線充電、可額外付費升級

接連揭曉新款支援Apple Pencil的iPad Air與iPad mini，並且更新iMac系列機種後，蘋果再次更新加入Qi無線充電盒、換上全新H1晶片的新款AirPods。

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外型上與先前推出的AirPods沒有差別，新款AirPods最大差異在於採用連接速度更快，同時電力續航時間更久的H1晶片，並且讓使用者能直接透過「Hey,Siri」喚醒Siri數位助理服務。

相比前一款AirPods，蘋果強調新款AirPods約提昇50%電池續航時間表現，整體音樂聆聽使用時間約可超過24小時 (配合充電盒補充電量)。

除此之外，新款AirPods也加入Qi無線充電盒選項，讓使用者可以直接透過Qi無線充電盤補充AirPods電力。

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建議售價方面，搭配標準充電盒的版本將以159美元價格銷售，搭配Qi無線充電盒設計的版本則為199美元，而台灣地區售價則分別為新台幣5290元與6490元。另外，前一款AirPods使用者如果希望更換使用Qi無線充電盒的話，也可以透過79美元或新台幣2690元單買Qi無線充電盒配件。

至於上市時間，新款搭配Qi無線充電盒的AirPods同樣會在下週起開放銷售，但搭配標準充電盒版本則從即日起開放銷售。

不過，目前暫時還是沒有可對應多組裝置使用的無線充電盤AirPower的上市消息。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》